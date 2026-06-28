Así será el nuevo polo gastronómico en el Paseo del Ferrocarril de Cipolletti: «El traspaso del Tren del Valle va a potenciar la zona»

Los históricos vagones, construidos entre 1905 y 1911, serán restaurados para albergar una propuesta gastronómica integral. Ilustración: municipio de Cipolletti.

El nuevo polo gastronómico que proyecta el municipio de Cipolletti ya comienza a tomar forma. Tras anunciar el concurso público para concesionar los tres vagones ubicados sobre el Paseo del Ferrocarril, el intendente Rodrigo Buteler brindó a Diario RÍO NEGRO nuevos detalles sobre cómo será el espacio y qué tipo de emprendimiento busca instalar en uno de los sectores históricos de la ciudad.

«Ya es un lugar muy lindo, de mucho tránsito de personas, con lo cual creemos que tiene un potencial suficiente para que el sector gastronómico nos pueda presentar una propuesta«, afirmó el jefe comunal. Además, explicó que el proyecto también apuesta al crecimiento que podría tener la circulación ferroviaria en los próximos meses.

La convocatoria se abrirá durante julio y permanecerá vigente por 60 días. Durante ese período, emprendedores y empresas podrán presentar propuestas que incluyan la restauración integral de los tres vagones, una iniciativa gastronómica y una oferta económica para administrar el espacio.

El proyecto forma parte del futuro Parque Central que se desarrollará sobre calle Tres Arroyos y estará conectado con el Paseo del Ferrocarril. La intención es consolidar un corredor que vincule la Plaza del Bicentenario, la Estación del Tren, el Museo Ferroviario, el Complejo Cultural Cipolletti, la Casa del Escritor, la Casa de la Música, el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel y otros espacios emblemáticos del casco histórico.

Un espacio para recuperar la historia de los vagones de Cipolletti

Los tres vagones ferroviarios, construidos entre 1905 y 1911, conservan su estructura original, aunque el paso del tiempo y las condiciones climáticas deterioraron gran parte de sus revestimientos de madera. El objetivo es recuperar ese patrimonio y darle un nuevo uso sin perder su identidad histórica.

«Vamos a aceptar propuestas integrales de refacción arquitectónica de los vagones, una propuesta gastronómica y una propuesta económica para poner en funcionamiento esos tres vagones«, explicó Buteler.

Cipolletti cuenta con tres vagones de una formación histórica. Foto: Municipio de Cipolletti.

El intendente señaló que no existe un formato predeterminado para el emprendimiento, sino que el municipio evaluará la calidad de cada iniciativa. «La idea es poder darle a ese lugar una vida, ya sea de un café o de lo que fuese, pero con un tinte gastronómico«, expresó.

Además de la propuesta culinaria, el proyecto contempla que el espacio pueda integrarse con ferias, eventos y actividades culturales para fortalecer el movimiento del Paseo del Ferrocarril y convertirlo en un nuevo atractivo para vecinos y turistas.

El traspaso del Tren del Valle, una oportunidad para el nuevo polo gastronómico de Cipolletti

Buteler explicó que el proyecto también se apoya en la expectativa de que el Tren del Valle incremente sus frecuencias una vez que la Provincia complete el proceso de traspaso del servicio. «Estamos viendo que, una vez que la Provincia termine de resolver el trapaso, el Tren del Valle va a potenciar la zona porque va a empezar a tener mayores frecuencias», aseguró el intendente.

Incluso, anticipó que el servicio podría extender sus recorridos en los próximos meses. «Posiblemente nos podamos encontrar con General Roca y con Regina», señaló Buteler.

Para el jefe comunal, ese escenario generará un mayor flujo de pasajeros y fortalecerá el desarrollo comercial del sector donde funcionará el nuevo polo gastronómico.

«El movimiento de esa zona cada vez va a ser mayor y ya se ve que es un lugar muy lindo, con mucho tránsito de personas», afirmó. En ese sentido, sostuvo que el municipio cree que el lugar «tiene un potencial suficiente para que el sector gastronómico nos pueda presentar una propuesta».

Polo gastronómico en Cipolletti: prioridad para emprendedores locales

El jefe comunal reiteró que el concurso será abierto, aunque las propuestas presentadas por comerciantes de Cipolletti tendrán prioridad durante la evaluación.

«Queremos siempre apostar a que el comerciante local, que ya invierte en Cipolletti y genera trabajo, pueda tener prioridad sobre los que no son de acá de la localidad, pero estamos abiertos a recibir propuestas de todos lados para que haya competencia y elegir la mejor propuesta«, aseguró.

Si bien la intención es que el nuevo polo gastronómico pueda comenzar a funcionar durante la próxima temporada de primavera-verano, Buteler aclaró que los tiempos dependerán del proyecto seleccionado y de las obras necesarias para restaurar los históricos vagones ferroviarios.