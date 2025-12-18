Un juez de Bariloche ordenó embargar el sueldo y aguinaldo a Lorena Villaverde

El juez Civil de Bariloche Santiago Morán hizo lugar a una medida cautelar pedida por un damnificado de esta ciudad que compró un lote a un desarrollo de Las Grutas, impulsado por Lorena Villaverde, y ordenó el embargo de su dieta como diputada nacional y el medio aguinaldo hasta cubrir unos 40 millones de pesos.

El caso está vinculado a otras causas civiles que afrontó la diputada libertaria por el incumplimiento de la entrega de lotes con la infraestructura en el emprendimiento Tajamar de Las Grutas. En otros casos, tramitados en el juzgado de San Antonio Oeste, la dirigente y empresaria llegó a acuerdos privados y los expedientes no avanzaron.

En este caso, se trata de la demanda y medida cautelar impulsada por una persona de Bariloche que invirtió en el emprendimiento del balneario rionegrino, quien cuenta con el boleto de compraventa y reclama por la falta de entrega del terreno adquirido. La causa central es por daños y perjuicios por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivado de dicha falta de entrega, según consta en los fundamentos del fallo que firmó el martes el juez Morán.

La sentencia está en reserva en la Justicia, pero trascendió a través de las partes. El juez ordenó cubrir con el embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario (excluidas las cargas familiares) hasta la suma de 27 millones de pesos en concepto de capital más 13,5 millones de pesos que provisionalmente se estima en concepto de intereses y costas.

En la misma sentencia, el magistrado remite su resolución a la Cámara de Diputados con advertencias, indicando que la medida se debe mantener “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. Ordenó además que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y que se debe cumplir “bajo apercibimiento”.

En los otros expedientes similares, Villaverde como desarrolladora del loteo alegó demoras propias del período de pandemia que extendieron los plazos de entrega de las tierras con la infraestructura comprometida.

El demandante ofreció testigos que acreditan conocer que compró un lote e incluso una persona que fue la intermediaria para realizar el pago de las cuotas en efectivo.

El juez consideró acreditadas las exigencias para conceder la medida cautelar y remarcó que esta acción no significa una resolución de la causa central que es la demanda por daños y perjuicios.