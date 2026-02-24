Un legislador de Río Negro cambia de bloque y abre una semana cargada para la Legislatura

El gobernador Weretilneck hablará el domingo en la apertura del Período de Sesiones Ordinarias. Foto: Marcelo Ochoa.

El domingo próximo, el gobernador Alberto Weretilneck concurrirá y hablará en la Legislatura para la apertura del Período de Sesiones Ordinarias, pero, antes, el viernes, habrá un encuentro extraordinario para la reforma ministerial y la ratificación del acuerdo de Río Negro con YPF para la exportación de GNL por el Golfo San Matías.

Simultáneamente, se mantiene el debate en el oficialismo por la conformación definitiva del bloque Cambia Río Negro, alineado con el diputado libertario Aníbal Tortoriello, que en diciembre tuvo su reconocimiento de parte del vicegobernador Pedro Pesatti, pero se mantienen resistencias para esa habilitación institucional.

Mientras existe esa controversia, un integrante del bloque del PRO formalizó su pase a esa bancada de Cambia Río Negro, conformada por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti.

El legislador roquense Claudio Doctorovich integró -hasta este martes- la bancada del PRO. Foto: Marcelo Ochoa.

El radical roquense Claudio Doctorovich presentó una nota en la Legislatura donde comunica su «decisión personal y política de dejar el bloque PRO-Unión Republicana» por la «necesidad de comenzar a recorrer un camino diferente a los intereses» de esa bancada.

En la nota enviada a Pesatti, el legislador aclaró que no hay «rencores personales o grupales, solamente la de representar cabalmente un sector de la sociedad que no se ve reflejado en los dirigentes del partido al que pertenecía».

«Todo esto enmarcado -agregó- en un nuevo proyecto provincial del cual formaremos parte». La misiva no avanza en precisiones, pero Doctorovich confirmó su incorporación a la banca de Cambia Río Negro.

La actividad legislativa se advertirá el jueves con el Plenario de Comisiones cuando funcionarios del Poder Ejecutivo concurran para informar del proyecto de reforma ministerial y el acuerdo con YPF, elevado por el gobernador y programado para la sesión extraordinaria del viernes.