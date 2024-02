Un libertario irrumpió en la protesta por la Ley Ómnibus y terminó agredido: «Me pegó a traición»

Un libertario irrumpió en las protestas por la Ley Ómnibus y terminó agredido: "Me pegó a traición"

En medio de las protestas en contra de la Ley Ómnibus, un simpatizante de La Libertad Avanza fue agredido por manifestantes de izquierda. El momento quedó registrado en un video, que rápidamente se volvió viral.

🔴 TENSIÓN EN EL CONGRESO | Agredieron a un simpatizante de Javier Milei en la marcha contra la Ley Ómnibus: "Me discriminaron por como vine vestido" https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/whj7FAcdR3 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) January 31, 2024

El incidente ocurrió durante la tarde, cuando el joven, llamado Patricio Chazarreta, caminaba en una de las calles laterales del edificio histórico del Poder Legislativo. En el frente, sobre la esquina de Callao e Yrigoyen, se ubicaba el grueso de la manifestación de las organizaciones de la Unidad Piquetera, que expresaban su rechazo hacia la iniciativa del oficialismo.

En ese momento, Chazarreta junto a un amigo fueron identificados por los militantes de la oposición, quienes comenzaron a increparlos. En un registro que obtuvo la señal de noticias TN, se puede ver como los jóvenes caminan en medio de los insultos.

Sin embargo, la escena llegó a su punto más alto de violencia cuando un hombre irrumpió desde un costado y le asestó una trompada en el mentón al militante libertario. En toda la secuencia, que dura apenas segundos, se ve como Chazarreta caminaba mirando hacia adelante, sin observar que su agresor se acercaba.

Luego del ataque, el protagonista de la agresión se retira, ubicándose detrás de una oficial de policía que se encontraba en la calle. Mientras eso ocurría, otros manifestantes increpaban igualmente a los jóvenes libertarios, en medio de insultos y ademanes.

Qué dijo el joven libertario agredido durante las protestas por la Ley Ómnibus

“Este cagón me pegó a traición, recién cuando vio un policía donde esconderse”, escribió luego en sus redes sociales Chazarreta. En las redes sociales no tardó en replicarse la imagen del agresor, quien no había sido identificado por el momento.

“Vine a ver la marcha, pero me discriminaron por cómo vine vestido. Vivo en San Telmo, pero vengo de Morón” indicó más tarde en diálogo con el canal de noticias.

“Vinimos desde Mar del Plata porque hoy iban a tratar la Ley, nos parecía una ocasión especial. Banco al presidente, pero ni siquiera tengo algo de La Libertad Avanza. Nos pegaron por cómo estábamos vestidos”, agregó uno de los amigos del joven agredido.

Con información de Infobae