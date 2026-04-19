Un mes de gestión y un posible cambio clave: Viedma evalúa quedarse con el servicio del estacionamiento medido

El estacionamiento medido en Viedma atraviesa una etapa de revisión en su esquema de funcionamiento. Foto: Marcelo Ochoa.

A un mes del inicio del nuevo esquema de administración del estacionamiento medido y pago en Viedma, el Municipio avanza en la evaluación de su funcionamiento y no descarta una eventual municipalización del sistema. La decisión del intendente Marcos Castro de encomendar el análisis a la Jefatura de Gabinete junto con la Agencia local fue valorada desde el área de Tránsito.

En ese contexto, la subsecretaria Eugenia Serra consideró «acertada» la decisión política y sostuvo que este primer período de implementación permite una mirada más integral del sistema: «Esto nos permite identificar con mayor claridad aquellos aspectos que requieren fortalecimiento, así como también detectar oportunidades de mejora y posibles modificaciones para optimizar el servicio».

Un proceso de traspaso que se viene desarrollando desde 2025

El Municipio viene trabajando en el traspaso de la administración del sistema desde el año pasado, en un proceso que, según se indicó, fue planificado para evitar impactos en los usuarios.

«Desde el inicio, la premisa fundamental fue que este proceso no generara inconvenientes ni afectara a los usuarios, objetivo que se ha cumplido satisfactoriamente», afirmó Serra.

En este marco, se dio continuidad al convenio con la Universidad Nacional de La Plata, responsable del software del sistema, lo que garantiza su correcto funcionamiento. Además, se avanzó en la capacitación del cuerpo de inspectores, que asumió nuevas tareas con una mirada que trasciende lo recaudatorio y se orienta al ordenamiento del tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial.

Un sistema con foco en la gestión y la información

Serra remarcó que la recaudación es solo una parte del esquema, pero que la gestión directa permite acceder a información clave para la planificación urbana.

«La recaudación forma parte del sistema, pero nuestra tarea va mucho más allá de ese aspecto. Se trata de un proceso dinámico, con variaciones diarias», señaló, y agregó que la administración del sistema permite «acceder a información clave que resulta fundamental para evaluar el funcionamiento, especialmente en relación con las distintas zonas de la ciudad”.

El Municipio de Viedma analiza cambios en el sistema de estacionamiento medido y su posible municipalización. Foto: Marcelo Ochoa.

En paralelo, destacó que esos recursos permiten agilizar intervenciones concretas como la demarcación de sendas peatonales, la señalización de cajones azules, la instalación de cartelería y la mejora de accesos a establecimientos educativos, entre otras acciones.

El trabajo del cuerpo de inspectores, añadió, se desarrolla diariamente en turnos de mañana y tarde, con un enfoque centrado en la prevención, la concientización, el ordenamiento del tránsito y la fiscalización.

Crecimiento del parque automotor y reordenamiento del microcentro

Desde el Municipio se remarcó que Viedma registra un crecimiento sostenido del parque automotor en los últimos años, lo que impacta directamente en la movilidad urbana.

A esto se suma la particularidad de una ciudad capital, donde el centro administrativo y comercial se concentra principalmente en el microcentro, lo que genera mayores desafíos en la organización del tránsito. «Esta configuración urbana nos plantea la necesidad de repensar y evaluar permanentemente el ordenamiento del tránsito, en el que el sistema de estacionamiento cumple un rol central», explicó Serra.

Actualización normativa y objetivos del sistema

En este contexto, el Municipio trabaja desde el año pasado en la actualización de la normativa vigente, que, según se indicó, requiere ser revisada y adecuada a la evolución de la ciudad.

Finalmente, se recordó que las actualizaciones tarifarias son facultad del Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia en materia de transporte, y que el último incremento se aplicó el año pasado de manera escalonada.

Más allá de la tarifa, Serra subrayó que el eje de la gestión está puesto en fortalecer el sistema, optimizar el uso del espacio público y avanzar hacia un ordenamiento más eficiente y sostenible del tránsito en Viedma.

El traspaso del sistema al Municipio

El Municipio de Viedma asumió desde el 16 de marzo la administración y el mantenimiento del sistema de estacionamiento medido y pago, tras la finalización del convenio vigente desde 2017 con la Fundación Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer (Anyarc).

Según explicaron desde la Agencia de Seguridad Vial, la transición había sido acordada entre las partes y se concretó de manera ordenada.