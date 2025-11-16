Qué se pone en juego en Río Negro con el presupuesto nacional 2026

La Ruta 22 es una de las trazas viales inconclusas en Río Negro. No hay previsiones de retomar la obra. Archivo

El gobierno nacional busca postergar hasta la nueva conformación del Congreso el tratamiento de su Presupuesto 2026 y allí los representantes rionegrinos pondrán la lupa en los recursos destinados a la provincia, que según las estimaciones oficiales serán un 27,9% mayor que el año pasado, contabilizando todos los organismos, pero sin obras trascendentes a la vista.

Si se trata después del 10 de diciembre, como pretende el Gobierno, los representantes por Río Negro encargados de votar serán Martín Soria y Ana Marks (Fuerza Patria) y Lorena Villaverde (LLA) en el Senado; y Adriana Serquis (Fuerza Patria) y Marcelo Mango (si se efectiviza su reemplazo a Soria); Sergio Capozzi (PRO), Aníbal Tortoriello (LLA) y Natalia Chemor (que asumirá en la banca que deja vacante Villaverde) por Diputados.

La cifra global del Presupuesto 2026 que la administración nacional asignará a la provincia de Río Negro, desde los distintos organismos, asciende a 2.605.392 millones de pesos, según las proyecciones oficiales, pero el principal interés de todas las provincias que es la obra pública brilla por su ausencia.

En el número final, el gobierno contabiliza las jubilaciones, asignaciones familiares, asistencias a distintos grupos de personas, pensiones, por eso si se desglosan los recursos destinados a los rionegrinos el 86% pertenece al ministerio de Capital Humano (2.249.361 millones de pesos).

Si se buscan las inversiones directas en obras, la planilla se acota a un puñado de tareas de tres organismos y recursos para mantenimiento de la red vial, pero ninguna ruta nueva.

Fondos viales para Río Negro en 2026

La Dirección Nacional de Vialidad prevé un presupuesto de 16.363 millones de pesos en Río Negro, básicamente en la estructura general y además divide sus recursos entre el mantenimiento de rutas nacionales; redes de mantenimiento del Distrito 20; reparaciones de puentes; obras de seguridad; tareas de conservación. Para “construcciones de autopistas y autovías” solo hay 2.380 millones de pesos.

Para graficar lo que significa ese monto vale tomar las inversiones en curso o comprometidas para el 2026 por la Provincia. Solo con la inversión anunciada de la repavimentación de la ruta al aeropuerto de Bariloche, en un tramo de 6 kilómetros, el gobierno rionegrino con el crédito de la Corporación Andina de Fomento desembolsa más recursos porque esa obra está valuada en 3.600 millones de pesos. Es decir que el dinero que dispone la administración central para el próximo año alcanzaría solo para unos 4 o 5 kilómetros de ruta nueva.

Entre las pocas especificaciones que tiene el presupuesto de Vialidad Nacional se detalla 907 millones de pesos para mantenimiento de la Ruta 3 en la zona de San Antonio Oeste; y la Ruta 251 entre el empalme de la 22 y la 3; y en la intersección con la 6.

Además, se menciona que las “obras de seguridad” estarán destinadas de manera general a distintas trazas y de manera específica a la rotonda de Choele Choel, donde la construcción quedó paralizada. Todo ese paquete tiene 2.125 millones de pesos.

También hay fondos para tareas de conservación en la ruta 1S40 (exruta 40) entre la ruta 6 y la 40, en la zona entre la cordillera y la región Sur, hacia el límite con Chubut, y recursos generales para mantenimiento del orden de los 1.768 millones de pesos.

No figuran en el presupuesto recursos específicos para terminar las obras de la Ruta 22 y de la 23, ambas paralizadas desde hace varios años y con un fuerte impacto en las comunidades que atraviesan. Tampoco hay referencia a la Ruta 151, que es la traza con mayor deterioro actualmente y sobre la que pesa un fallo en contra del organismo vial -que está en instancia de apelación-; lo mismo que la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, que tiene sentencia firme desde esta semana.

Universidades y parques nacionales

Entre otros organismos que tiene base en la provincia, el presupuesto oficial exhibe al flamante parque nacional Islote Lobos que fue creado por ley en 2022 y es un área natural protegida que está ubicada en el Golfo San Matías. Tendrá solo 315 millones de pesos para su operatoria en el próximo año.

El edificio Movilidad de Parques Nacionales está incluido en el presupuesto con mejoras en la cubierta. Foto: Chino Leiva

Mientras que el parque nacional Nahuel Huapi, que comparte jurisdicción con la provincia de Neuquén, tiene un presupuesto asignado por 7.894 millones de pesos.

También la proyección incluye a la Universidad Nacional de Río Negro con 36.153 millones de pesos, y la del Comahue (cuya central está ubicada en Neuquén pero tiene sedes en la provincia) tendrá recursos por 94.220 millones de pesos.

Trabajos aislados en Roca y Bariloche

En esos registros oficiales aparece una ampliación y remodelación del edificio de la Justicia federal en Roca por un total de 515 millones pesos, repartidos entre 2026 y 2027.

Cámara de Apelaciones. Foto Archivo J. Thomes

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que tiene dependencias en Bariloche y en Pilcaniyeu, donde está la planta de enriquecimiento de uranio, prevé también realizar en el Centro Atómico Bariloche obras como el “desarrollo, construcción y equipamiento” de una planta piloto de producción de iterbio-176 que tiene proyectada una inversión a tres años, con un total de 7.516.700.000 pesos, de los cuáles el próximo año se destinará el menor de los aportes con 421 millones de pesos.

Además está incluida la ciudad cordillerana con la implementación de infraestructura informática para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para reactores nucleares y medicina nuclear. Esta inversión de 289 millones de pesos para el 2026, pero con proyección a tres años por el orden de los 3.478 millones de pesos, se reparte entre una dependencia de provincia de Buenos Aires y el CAB de Bariloche.

Otra obra que figura en el presupuesto es la reparación y puesta en valor de la cobertura de techo del edificio Movilidad de Parques Nacionales en Bariloche, con 400 millones de pesos a ejecutar en dos años.