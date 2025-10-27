Un resultado rionegrino, con tres triunfos y una derrota

Festejo y abrazo de hermanos. El electo senador Martín Soria se abraza con la intendenta María Emilia Soria. (Foto. Juan Thomes.)

Río Negro no fue una isla y su sociedad se movió con el humor nacional.

La Libertad Avanza también fue la gran ganadora, a pesar de que en el tramo al Senado fue segunda de Fuerza Patria, es decir, la cuestionada Lorena Villaverde, con el 30,38%, quedó detrás de Martín Soría, con 30,64%, por menos de 1.053 votos en la Provincia.

La diputada logró la banca al Senado y cierto alivio político cuando persistan las arremetidas por su permanencia en el Congreso.

En Diputados, en cambio, el triunfo se concentró en LLA donde Aníbal Tortoriello obtuvo el 34% y superó por más de 18.000 votos a FP, posicionándose bien el exintendente de Cipoletti -que ganó además en esa ciudad- para su proyecto provincial del 2027. Un dato para la interna libertaria que despunta: el cipoleño logró algo unos 9.000 votos más que la electa senadora.

La diputada Lorena Villaverde, aún los cuestionamientos, fue electa senadora por Río Negro. Foto: Andres Maripe

En el otro polo, el electorado en rechazo al presidente Milei, se concentró en Fuerza Patria, con el histórico respaldo peronista a Soria, aunque se detectan fugas de votos porque no venció en el “Alto Valle”, donde centró su acotada campaña y, además, los libertarios disputaron la supremacía electoral de algunos barrios roquenses.

Aníbal Tortoriello renovó su banca y ganó en el tramo de Diputados. Foto: Florencia Salto

Entre los triunfos de Soria y de Tortoriello, más el logro de Villaverde, el electorado rionegrino inscribió además la derrota de Juntos Somos Río Negro. Quedó tercero, con casi el 27% en el tramo al Senado.

No pudo romper con la polarización y la instalada “defensa de la provincia” no alcanzó para nada.

Anoche, el gobernador admitió la derrota y habló de la nacionalización de la elección. Foto: Florencia Salto

El oficialismo no consiguió su objetivo mínimo: retener a las dos bancas nacionales que vencen mandatos (la del Senado y la de Diputados). No pudo y, desde el 10 de diciembre, Juntos no tendrá representantes en el Congreso Nacional.

El gobernador Weretilneck lideró el proceso electoral y, por eso, la derrota lo impacta a pleno. El resultado de ayer tendrá oportunamente su derivación gubernamental.

El repaso territorial indica que de los cinco municipios mayores, Viedma fue la única donde ganó JSRN. Fue segundo en Cipolletti y tercero en Bariloche y en Regina cuando gobierna a las tres con gestiones propias o aliadas.

Las jefaturas municipales de dominios intermedios o menores lograron mejores resultados.

La deserción del electorado del oficialismo tendrá -evidentemente- muchas otras razones, más allá de odios y amores de los escenarios nacionales.