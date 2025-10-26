Fuerza Patria y La Libertad Avanza se reparten las bancas de Río Negro

En Río Negro se dio un resultado poco habitual en el país con triunfos distintos según la categoría: Fuerza Patria se impuso de manera ajustada con sus candidatos a senadores y La Libertad Avanza obtuvo una diferencia mayor en Diputados.

Según los resultados oficiales, con el 99,12% de las mesas escrutadas, Martín Soria (FP) ganó en el tramo de senadores con 30,67%, pero muy de cerca, a escasos votos, lo siguió la candidata del gobierno nacional Lorena Villaverde, con 30,18%.

En Diputados, el triunfo fue para Aníbal Tortoriello (LLA) con 34,27% y cinco puntos debajo se ubicó Adriana Serquis (FP) que cosechó un 29,47%.

De este modo, el 10 de diciembre asumirán como senadores Soria y Ana Marks por la mayoría y Villaverde por la minoría; mientras que Tortoriello se mantendrá por otros 4 años en la Cámara Baja y se sumará al recinto la científica Adriana Serquis, por el sistema d’hont que rige para Diputados.

Los resultados ratificaron la polarización de la elección en la que no logró colarse Juntos Defendemos Río Negro, que quedó en tercer lugar en ambas categorías, con 26,99% y 26,09% en senadores y diputados respectivamente.

Lorena Villaverde votó en Cipolletti pero se fue a festejara Roca. Ingresó por la minoría. Foto: Andrés Maripe

El PRO quedó lejos como cuarta fuerza para el Senado con 4,64% de los votos y fue relegado al sexto lugar en la categoría Diputados.

El Frente de Izquierda superó a Primero Río Negro en ambas categorías e incluso en Diputados se anticipó al PRO. El MAS salió último.

Los discursos de Weretilneck, Soria, Tortoriello y Villaverde

El gobernador habló desde Cipolletti junto a la dirigencia de Juntos Defendemos Río Negro. “Se nacionalizó absolutamente, no solo en Río Negro, sino que lo estamos viendo en todo el país”, lamentó y dijo que “una parte importante de la provincia ha decidido que los representantes en el Congreso Nacional sean los partidos nacionales”.

Remarcó que el resultado “no juzga ni las gestiones municipales, ni las comisiones de fomento, ni el gobierno de la provincia” y admitió que esperaba un mayor caudal de votos.

WEretilneck admitió la derrota y habló de la nacionalización de la elección. Foto: Florencia Salto

Soria festejó su triunfo desde su ciudad. “Dimos una batalla muy importante, Río Negro está en boca toda la Argentina después de este triunfo del peronismo en la provincia”, señaló ante el streaming de RÍO NEGRO y habló de haber enfrentado a Milei y “sus socios” en alusión al oficialismo provincial a quien denunció por “compra de voluntades” en la campaña.

El senador electo destacó la “unidad del peronismo” y la figura de Martín Doñate en esa estrategia para llegar a los resultados y dijo que hoy es el punto de partida para recuperar la gobernación en 2027 de la mano de María Emilia Soria.

Lorena Villaverde, tras ser electa como senadora, se fue a Roca a celebrar, a pesar de haber quedado en segundo lugar en la general. “Confiábamos en que los rionegrinos estábamos con el proyecto que nos propone nuestro presidente Javier Milei y hoy lo pudimos demostrar”, señaló a RÍO NEGRO.

Dijo que “ganó la libertad sobre el miedo” y prometió que ahora será su momento para hablar, después de “tanta injuria, tanta calumnia, tanta malversación de cuestiones que me tocaron vivir”.

Aníbal Tortoriello renovó su banca y habló de su proyecto provincial para 2027. Foto: Florencia Salto

Lejos de su compañera de lista, Tortoriello desde Cipolletti dijo que con el resultado “LLA queda consolidada como una fuerza de las más importantes” y recordó que se trata de una alianza entre su partido, Creo, la fuerza de Milei y Republicanos Unidos. Remarcó que tiene un “proyecto provincial” para 2027 y “claramente que este resultado reafirma y confirma que vamos por el buen camino”.