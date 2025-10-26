Lorena Villaverde celebró los resultados de las elecciones 2025 en Roca: «el miedo fue vencido por la libertad»

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se aseguró una banca en el Senado por Río Negro, según los primeros resultados de las Elecciones 2025 de este domingo 26 de octubre. Con este triunfo, el oficialismo suma una representante clave en la Cámara Alta.

En un festejo organizado espontáneamente en el monumento a la Manzana de Roca, Lorena Villaverde celebró la victoria y afirmó que «el miedo fue vencido por la libertad«. Sus declaraciones.

Lorena Villaverde, flamante senadora por La Libertad Avanza en Río Negro, improvisó un espontáneo festejo en el monumento a la Manzana de Roca para celebrar los resultados, junto a unas 30 personas parte del partido oficialista en el Alto Valle.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Lorena Villaverde se mostró eufórica por los resultados, aunque confirmó que «confiábamos en que los rionegrinos estábamos con el proyecto que propone nuestro presidente, Javier Milei«.

«Estamos agradecidos, ratificando y consolidando este gran proyecto de país que nos propone Javier Milei. Celebramos que la verdad ganó sobre la mentira, que la esperanza ganó sobre los hechos que eran una barbaridad» agregó al respecto Lorena Villaverde.

La candidata electa de La Libertad Avanza obtuvo el 30,2% de los votos para acceder a una banca en el Senado, sobre el 30,65% de Fuerza Patria. «Ganamos en el departamento de General Roca y creemos que eso es porque gran parte de Río Negro quiere el cambio» destacó.

Respecto de los próximos proyectos que pasarán por el Congreso, Villaverde destacó que «hablamos de la reforma laboral, tributaria y penal, tan necesaria«. «El emprendedor quiere un país verdaderamente con la posibilidad de ser próspero, el joven rionegrino no se resigna y las rionegrinas no queremos ser más maltratadas» señaló.

Finalmente, Lorena Villaverde indicó que «la prioridad era escuchar a los rionegrinos y ahora es el momento en que me tocará hablar a mi, ante tanta injuria, y que han hecho gran daño al pueblo rionegrino en general. El miedo fue vencido por la libertad».