Un sector del peronismo de Neuquén llamó a una lista de unidad y propuso otra interna para 2027

Con el cronograma electoral en marcha, un sector del peronismo de Neuquén se reunió este sábado y, además de llamar a una lista de unidad para los comicios partidarios de marzo próximo, propuso que los candidatos para las elecciones de 2027 surjan de una nueva interna a realizarse antes de fin de año.

El plenario fue organizado en la capital provincial y tuvo entre sus principales expositores al exsenador Oscar Parrilli, además de otros nombres conocidos del partido, como la diputada provincial Lorena Parrilli, la exlegisladora Soledad Salaburu, el exintendente de Junín de los Andes, Juan Domingo Linares y el exintegrante del Consejo de la Magistratura, Luis Sagaseta.

En un comunicado, explicaron que el cónclave fue organizado para analizar la situación del Partido Justicialista en el país y la provincia, donde deberá renovar autoridades el 15 de marzo. La cita incluyó la lectura de un documento para «establecer ejes prioritarios para el debate y la acción», señalaron.

Una «comisión» para acordar una lista única

Entre las principales definiciones, llamaron a «generar las condiciones para que se trabaje en la conformación de una lista de unidad para las próximas elecciones internas» del peronismo neuquino.

La medida se implementará por medio de una comisión, con el objetivo de «conversar con todos los sectores internos, sin exclusiones, que compartan la idea de un peronismo unido al servicio del pueblo y su gente, comprometido a transformarse en una opción de poder en la provincia de Neuquén».

Además, durante la reunión, propusieron que quienes integren esa lista de unidad «asuman el compromiso por escrito para que las candidaturas a cargos electivos para el año 2027 surjan de elecciones internas a desarrollarse antes de fin de año, el día 28 de noviembre de 2026«.

«Expresamente queda determinada que debe ser para todas las categorías: Gobernador y vice gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en el plano provincial. Además, se establece que, de volver a suspenderse a nivel nacional las elecciones PASO, serán incluidos también los cargos a legisladores nacionales», se precisó en el documento.

El mensaje por Cristina Kirchner y la fecha que viene

Junto a la agenda local, los dirigentes también definieron «trabajar por una democracia sin proscripciones y con plenas libertades políticas«, en referencia a la detención de la expresidenta, Cristina Kirchner.

Sostuvieron que, como partido, se debe «exigir el cese de la judicialización de la política y la libertad» de la exmandataria. «No hay posibilidad de construir un país con presos políticos ni con fuerzas populares excluidas del sistema democrática», finalizaron en la misiva.

La reunión de hoy reunió a militantes de Zapala, San Martin de los Andes, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Centenario, Vista Alegre, Mariano Moreno, Chos Malal, Villa la Angostura, El Chocón y Aluminé.

De acuerdo al cronograma difundido en diciembre, cuando se oficializó el llamado a elecciones partidarias, el 5 de febrero los sectores interesados en competir deberán hacer la reserva de color y número para su lista.

El martes pasado se formalizaron los padrones con las personas en condiciones de votar. Hasta el año pasado, el peronismo contaba con más de 19.000 afiliados en la provincia.