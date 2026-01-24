Gloria Ruiz le pedirá a un juez de Neuquén que le devuelva la camioneta del escándalo

La camioneta de la ex vice fue secuestrada el 26 de diciembre del 2024. (Archivo/Cecilia Maletti)

Desde diciembre del 2024, la camioneta que Gloria Ruiz compró cuando era vicegobernadora de Neuquén está en un predio de la jefatura de la Policía «a la intemperie» y ella no tiene vehículo para movilizarse.

Según dice su abogado Alberto Balladini, la fiscalía no tiene justificación para mantener secuestrada la camioneta. Según el fiscal jefe Pablo Vignaroli, es la prueba de su enriquecimiento ilícito: si la declaran responsable, podrán rematarla.

Para resolver esta controversia el jueves 5 de febrero habrá una audiencia ante el juez de Garantías Juan Guaita, designado por la Oficina Judicial.

Las acusaciones

La destituida vicegobernadora está acusada de presunta administración fraudulenta por contratos que firmó durante su gestión y transferencias de dinero a la Casa de las Leyes cuyo director era su hermano Pablo.

Y también le imputan presunto enriquecimiento ilícito porque no habría justificado de dónde sacó el dinero para comprar la Toyota SW4 a los pocos meses de asumir en el cargo.

Pedido rechazado

El vehículo le fue secuestrado por la fiscalía. En noviembre del año pasado Ruiz solicitó que se lo reintegren, pero el fiscal Juan Narváez le contestó que no.

Ahora será un juez el que defina el futuro de la SW4, que según la exvice, está deteriorándose a la intemperie en un predio de la jefatura de Policía.

En febrero también vencerá el plazo que tiene la fiscalía de Delitos Económicos para terminar la investigación y pedir la elevación a juicio de la causa, aunque puede pedir prórroga.