Franco Colapinto se sinceró tras el primer día del GP de Canadá: «Hubo que meterle huevo»

Franco Colapinto puso primera en el Gran Premio de Canadá. Luego de obtener su mejor resultado en Miami desde su llegada a la máxima categoría, el argentino tuvo su primera jornada en el circuito Gilles Villeneuve.

Pero no fue el inicio esperado. Por un problema eléctrico en la unidad de combustión, el argentino no pudo completar ni siquiera una vuelta en la única práctica libre y recién volvió a salir a pista en la Qualy de la Sprint.

Allí, logró pasar a Q2 y terminó en la 13° posición, lugar donde saldrá hoy para la carrera corta en Montreal. Tras el final de un viernes inesperado, Franco dejó sus sensaciones: «Hubo que meterle huevo a la cuestión«, comenzó.

Colapinto fue 13° en la Qualy y cerró una jornada difícil.

Luego, comentó lo complicado que fue realizar la Qualy sin experiencia en pista: «Un día largo, difícil, sin vueltas. Di cuatro vueltas en todo el día, no fue lo ideal«, sentenció. También describió las dificultades del circuito durante la primera jornada: «Una pista muy difícil, hay mucha tierra. Es muy complicado buscar el límite».

Después se refirió al gran trabajo realizado en la Qualy: «Fue muy difícil hacer una qualy al límite, pero la sacamos adelante. Creo que maximicé un poco lo que tenía con la experiencia que tuve. Fue un buen laburo

Para cerrar, advirtió que no será sencillo en Montreal: «Hay que trabajar un pelín más que en Miami y laburar para estar mejor«.

El próximo desafío para el argentino será la carrera Sprint, que comenzará a las 13 horas. Luego, el sábado finalizará a las 17 horas con la Qualy para la carrera del domingo, donde Colapinto tratará de estar en zona de puntos.

Los horarios del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

13:00 – Carrera Sprint (23 vueltas)

17:00 – Clasificación

Domingo 24 de mayo