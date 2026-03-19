Una empresa y una fundación pagaron el viaje de los ministros de Neuquén a la Argentina Week en Nueva York

Neuquén llevó una comitiva integrada por el gobernador Rolando Figueroa y dos ministros a la Argentina Week que se realizó la semana pasada en Nueva York, Estados Unidos. Mientras todavía ocurren coletazos de la polémica por los gastos del gobierno nacional en el viaje, se conoció oficialmente cómo se costearon las comisiones de servicios en la provincia.

La información se desprende de dos decretos que se publicaron en el Boletín Oficial del martes y corresponden al viaje que realizaron Gustavo Medele, titular de Energía, y Leticia Esteves, su par de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El decreto 341, firmado el 6 de marzo por Figueroa, autorizó la comisión de servicios al exterior del ministro de Energía desde el 7 de marzo hasta el 14 inclusive para participar de la «Argentina Week 2026» en la ciudad de Nueva York.

En los considerandos, se explicó la importancia del evento como «una excelente oportunidad para exponer el potencial de los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina», así como las oportunidades de inversión en la provincia y, en particular, «en la áreas hidrocarburíferas disponibles en el marco del Plan Exploratorio Neuquén».

En el mismo documento se aclaró que «los gastos que demande la comisión de servicios serán cubiertos por la Empresa Gas y Petróleo del Neuquén SA».

Viáticos a cargo de un centro de estudios

El decreto 350, firmado por Figueroa el mismo día, autorizó la comisión de servicios al exterior de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales del 7 al 14 de marzo para participar también de la «Argentina Week 2026».

En el caso de Leticia Esteves, se explicó que el evento era una «extraordinaria ocasión para reforzar las relaciones bilaterales entre Argentina y los Estados Unidos de América, siendo un acontecimiento económico y financiero de alto nivel».

«Además, el encuentro combinará paneles estratégicos, eventos laterales y reuniones privadas simultaneas para generar vínculos directos entre el sector público y privado, destacando oportunidades en energía, minería, tecnología, agroindustria e infraestructura», planteó el decreto.

Según consta en la normativa, los gastos de este viaje fueron cubiertos por el Centro de Estudios Americanos (CEA).

El viaje de los gobernadores y el CFI

En cuanto al viaje del propio Rolando Figueroa, no se detalló información sobre los gastos, pero según se difundió en medios nacionales, fue el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el organismo que costeó los viáticos de todos los gobernadores que participaron.

En Río Negro, los bloques peronistas Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro pidieron informes en la Legislatura sobre los gastos que demandó la misión a Nueva York en esa provincia.

«Mi obligación es contestarlo, así que estamos preparando la respuesta y en el momento oportuno se responderá», dijo a Diario RÍO NEGRO ayer Alberto Weretilneck. Y agregó: «Habitualmente, este tipo de viajes que tienen que ver con la presencia de la Provincia en el extranjero está dentro de lo que el CFI colabora con las provincias dentro del presupuesto que las provincias tenemos en el Consejo Federal de Inversiones. Así que cuando contestemos daremos todos los detalles».