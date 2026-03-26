Una escuela de Cutral Co protestó con un abrazo simbólico para que no se transfieran las salas

La comunidad educativa del Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co visibilizó la preocupación que mantienen ante la posibilidad de la transferencia del nivel inicial a otra institución. Lo hicieron mediante un abrazo simbólico que se concretó en el sector externo del edificio que se ubica en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. Asistieron además integrantes del sindicato docente, Aten.

La luz de alerta se encendió en esta comunidad cuando hubo una reunión con funcionarios de Educación y el equipo de conducción, donde se les informó el proyecto que existe sobre la transferencia de las salas de nivel inicial a otros jardines de Cutral Co. En este contexto, el equipo de conducción del Departamento de Aplicación hizo una reunión de familias y se resolvió llevar adelante una medida.

Fue el secretario académico, Silvio Seoane, quien explicó la situación. «En una reunión con las directoras de niveles Superior e Inicial nos plantearon lo que era la transferencia»,dijo Seoane y enseguida mencionó que de allí «sacamos en limpio que se trata de un cierre del Departamento de Aplicación. No solo de Cutral Co, sino de los cinco que hay en la provincia».

Seoane especificó el perjuicio pedagógico que se produce entre docentes, niñas y niños de las salas de nivel inicial y el resto de los estudiantes. El Departamento de Aplicación tiene una matrícula -que va desde jardín hasta 7° grado- de 260 alumnos y alumnas. A la vez, funciona el Instituto de Formación Docente N° 1 donde se cursan los profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria.

Aunque el borrador de los funcionarios de educación fue solo sobre el nivel inicial, Seoane entendió que se puede avanzar más adelante en el nivel primario y, podría producirse «el cierre del Departamento». Como en este edificio conviven tanto el departamento de Aplicación, y quienes se forman como futuros docentes, se vería afectado, a su entender, un perjuicio en el trabajo de coformación y de las prácticas que llevan adelante estudiantes que deben hacer las residencias.

«Las condiciones laborales también son un motivo de defensa», aclaró Seoane. «En este primer momento, quieren transferir, como ya se hizo en los anexos de las escuelas primarias, las salas a otros jardínes, como un primer paso. Luego quieren pasar el nivel primario a escuelas primarias por eso lo identificamos como el cierre del Departamento de Aplicación», concluyó. Otras de las ciudades que se observa esta situación son Chos Malal, Zapala y Neuquén.

La medida de hoy que no implicó la suspensión de las clases, incluyó además del abrazo y cánticos, la colocación de los carteles que elaboraron los propios niños y niñas en el paredón lateral del edificio que da a la calle Eguinoa.