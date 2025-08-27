Una joven de 23 años es la nueva defensora del Pueblo de Bariloche

Los concejales de Bariloche lograron la mayoría especial para designar a la defensora del Pueblo. Archivo

Mariana Minuth, una psicóloga social de 23 años, fue elegida con el voto de la mayoría de los concejales y tras una ardua negociación, como la nueva defensora del Pueblo de Bariloche, con un mandato por 4 años.

La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bariloche se inició a media mañana pero luego ingresó en un cuarto intermedio de casi siete horas hasta que finalmente cerca de las 17:30 se retomó y se votó por Minuth.

«En la búsqueda de acuerdos y consensos se ha llegado a una definición«, anunció el presidente del cuerpo Gerardo Del Río y anunció el nombre de Minuth para luego realizar el voto nominal. Los tres concejales del oficialista PUL votaron en contra y los ocho ediles de partidos opositores (JSRN, Nos Une, Incluyendo Bariloche, Cambia Bariloche, Primero Río Negro) otorgaron su voto positivo a favor de la joven

Un primer desplazado y una larga discusión

En el arranque del debate en sesión extraordinaria dos mujeres quedaron en carrera, entre 20 postulantes, luego de la conformación de una terna que fue llevada hoy a sesión extraordinaria, donde una primera votación eliminó al tercer preseleccionado, el excandidato a intendente Lihue Bariggi.

Por la tarde se conoció que también quedó en el camino Dahiana Vargas de la Fuente, de 27 años, referente de la organización “Manos en acción”, cuyo nombre había quedado en competencia después de la primera votación.

La Defensoría del Pueblo está acéfala desde comienzos de junio, cuando terminó el mandato de Analía Woloszczuk. Los concejales habían iniciado tres meses antes el proceso de convocatoria y evaluación de postulantes, que incluyó una audiencia pública, pero no alcanzaron ningún acuerdo antes de la fecha que se habían fijado como tope.

Desde entonces persistió la indefinición, porque ningún candidato logró reunir la mayoría especial de ocho votos que exige la Carta Orgánica para la designación.

Luego de saldar algunos desacuerdos sobre el procedimiento, en la sesión de hoy los concejales votaron a los tres postulantes mantenían chances.

En la primera votación, por la mañana el bloque de JSRN y los dos de raíz peronista (Incluyendo y Nos Une Río Negro) se definieron por Minuth (seis votos en total), los tres concejales del PUL y Facundo Villalba (Primero Río Negro) sumaron cuatro preferencias por Vargas de la Fuente, y Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) fue la única que votó por Bariggi.

La votación fue rápida y ninguno de los concejales fundamentó su posición. Según la metodología convenida, correspondía votar por segunda vez, en el intento de constituir una mayoría de ocho votos para Minuth o bien para Vargas.

Fue entonces cuando el presidente del Concejo Gerardo del Río propuso un cuarto intermedio de 60 minutos para negociar un acuerdo. Aunque transcurrieron siete horas de reunión cerrada y sin filtraciones hasta que a las 17:30 regresaron los ediles a la sala de sesiones para finalizar con el cometido de la sesión extraordinaria.