Está la terna para elegir al defensor del Pueblo de Bariloche, tras meses de indefinición

Los concejales de Bariloche deberán definir por mayoría especial quien es el próximo defensor del Pueblo. Archivo

Los concejales de Bariloche acordaron una terna de tres postulantes a la Defensoría del Pueblo, a casi tres meses de que el organismo permanece acéfalo.

Los tres candidatos seleccionados para pasar a la ronda de votación en sesión extraordinaria fueron acordados aunque resta que este lunes se emita la resolución. Luego el presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, deberá convocar a sesión -que sería entre martes y miércoles– para someter a votación.

La terna estará integrada por Dahiana Marilyn Vargas de la Fuente, Lihué Bariggi Amara y Mariana Minuth, tres postulantes jóvenes que aspiran a ocupar el lugar que dejó vacante Analia Wolozszuk a principios de junio.

La votación requiere de los dos tercios de los concejales, es decir ocho votos para designar a uno de los tres postulantes al cargo. La ronda de votación se puede repetir hasta lograr la mayoría requerida. Todos esperan que se defina en los próximos días.

El proceso de selección del defensor del Pueblo comenzó en febrero, con suficiente antelación para cumplir con todas las exigencias administrativas. Se presentaron 20 personas, algunas de ellas con trayectoria gremial, vecinal e incluso con cargos públicos, quienes a comienzos de abril expusieron sus proyectos en la audiencia pública obligatoria.

Los concejales no encontraban un acercamiento para llegar a los ocho votos y por eso el análisis se demoró aún más allá del 4 de junio cuando se cumplió el mandato de Wolozszuk.

El cargo tiene un mandato de 4 años, presupuesto y autonomía, aunque escaso poder de decisión, solo puede emitir recomendaciones.

El perfil de los tres elegidos

Dahiana Marilyn Vargas de la Fuente al postularse tenía 27 años, es barilochense, proviene de una organización solidaria llamada “Manos en Acción”. Propone un proyecto de “defensoría en red”, para articular entre vecinos y distintas organizaciones, según el perfil que se difundió tras la audiencia pública.

Lihue Bariggi Amara, fue candidato a intendente en 2023, es abogado y tiene 31 años. Propone un proyecto basado en dos ejes: uno de agenda “micro” y otra agenda “macro” diferenciando las distintas resoluciones de conflictos.

Mariana Minuth, es la más joven, con 23 años. Trabajó en proyectos de prevención de ludopatía en jóvenes, pretende desarrollar una propuesta apuntada a los jóvenes en distintos ámbitos.