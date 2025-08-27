Bariloche reactivará el presupuesto participativo para que los barrios elijan dónde invertir

El presupuesto participativo en Bariloche asigna el 7% de los ingresos para invertir en las obras que los barrios definan. Archivo

El presupuesto participativo es una herramienta que existe en Bariloche desde hace 19 años, pero su última aplicación fue en 2009, ahora el gobierno municipal de Walter Cortés quiere retomar el programa para que los vecinos definan en qué invertir en sus barrios.

La idea de reactivar el presupuesto participativo fue confirmada por Fabián Zúñiga, secretario de Desarrollo Humano del municipio, quien afirmó que se espera instrumentarlo de manera integral con el presupuesto 2026, pero antes se comenzará a convocar a los barrios.

“Queremos que el vecino sea protagonista, que participe en los proyectos de su barrio y el presupuesto participativo es la herramienta que tenemos”, afirmó el funcionario a Diario RÍO NEGRO.

El fin de semana, se conoció que la Mesa Social de Tierras presentó un relevamiento sobre el estado de situación de 38 barrios populares y pidió al municipio partidas presupuestarias para proyectos de urbanización y obras.

El municipio cree que la respuesta está en su plan de retomar el presupuesto participativo, que por normativa establece la asignación de un 7% de la recaudación municipal (incluyendo ingresos coparticipables) para que los vecinos promuevan proyectos y a dónde dirigir las inversiones. El proceso es de participación ciudadana con asambleas y sistema de votación.

El monto de la inversión se conocerá con el presupuesto 2026 que a fines de septiembre el Ejecutivo debe enviar al Concejo Deliberante para su tratamiento. Si se aplicase con el presupuesto actual, los fondos superarían los 5.000 millones de pesos.

“Es una decisión del intendente que los vecinos participen a la hora de decidir sus propios proyectos porque son ellos los que saben de primera mano las necesidades en sus barrios”, dijo Zúñiga quien remarcó que se convocará a los distintos barrios.

El esquema de aplicación todavía no está definido aunque el funcionario dijo que podrían realizarse reuniones y definiciones de proyectos por delegaciones o por zonas. Recordó que ya se trabaja con las juntas vecinales a través de la mesa de Concertación Barrial que actualmente tiene en marcha 10 proyectos.

Meses atrás un grupo de barrios presentaron u proyecto para retomar el presupuesto participativo y en las gestiones anteriores se replicaron las demandas vecinales por esta herramienta que no se utiliza desde hace 15 años.

El titular de Desarrollo Social recordó que con el recorte de obra pública y programas sociales por parte del gobierno nacional, se afectaron varios proyectos y remarcó que el municipio “por más que quiera, hay obras grandes de infraestructura que no puede hacer por una cuestión de costos y para esos casos se está gestionando con el gobierno provincial con el que se trabaja muy bien”, señaló.

Zúñiga dijo que además de las demandas barriales, un tema prioritario para el municipio es la problemática habitacional para la cual se necesita la extensión de la emergencia, que no prosperó hasta el momento en el Concejo deliberante y es parte de una de las preguntas del referéndum de noviembre.

En materia de ayuda social, el municipio mantiene los programas que estaban vigentes e incrementó los aportes y beneficiarios: hoy se otorgan unos 1.300 módulos alimentarios a familias, otras 2000 personas tienen un acompañamiento mediante la tarjeta PAAM, que consta de 15.000 pesos; hay 400 jóvenes becados y 365 adultos mayores con subsidios municipales; además de 200 familias bajo el programa Ejes, también de ayuda económica mensual; entre otros programas.