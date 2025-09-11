Una nueva tecnicatura de la UTN se suma a la oferta académica para el 2026

La facultad Regional del Neuquén de la UTN tiene su sede central en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

La implementación de la tecnicatura en Programación que dictará la facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional para el ciclo 2026 aumenta la oferta académica para la zona. La propuesta educativa cuenta con el financiamiento del municipio de Cutral Co y será de cursado gratuito. Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes próximo. Las personas interesadas en cursar deben contar con el título secundario o la constancia que está en trámite.

La presentación de esta nueva carrera se hizo con la firma del convenio entre la UTN -FRN y el municipio de Cutral Co que será el encargado de aportar los fondos para el funcionamiento. Se trata de la tecnicatura en Programación aunque con un nuevo diseño curricular respecto a la que se implementó hace años atrás.

Será a ciclo cerrado y de modalidad presencial por lo que ya se dispuso que el lunes próximo se inicie el proceso de preinscripción. Uno de los requisitos exigidos es contar con el título secundario o la constancia que está en trámite.

En la firma del acuerdo, el decano de la UTN – FRN, Pablo Liscovsky señaló que esta tecnicatura tiene lineamientos tecnológicos modernos, no solo pensada para la sociedad en general sino para la industria hidrocarburífera que desde hace tiempo les insisten en que deben formar gente en ciencia de datos.

Firma de convenio para la tecnicatura en Programación en Cutral Co (Foto: gentileza)

Liscovsky sostuvo que «esta tecnicatura hará hincapié en la programación, tienen Inteligencia Artificial, ciencia de datos, automatismo. Está pensada para una inserción laboral rápida. Por último, instó en especial a los más jóvenes a aprovechar la oportunidad de estudio y anotarse.

Desde el municipio, el intendente Ramón Rioseco recordó que la vinculación con la UTN no es nueva y obedece a la posibilidad de acercar la formación terciaria a aquellos sectores sociales que no tienen oportunidad de radicarse en otra ciudad para estudiar.

«Es un gusto y una enorme alegría de financiar una carrera terciaria», dijo al término de la firma el jefe comunal. Mencionó que la comuna amplió la oferta desde el año pasado al rubricar convenios con otras universidades como la del Comahue y otras privadas. Sin embargo, estas últimas siguen siendo públicas porque «son gratuitas para todos».

«Siempre decimos que esto se hace para dotar herramientas para el futuro y para la transformación social», concluyó.

Firma del convenio para la tecnicatura en Programación (Foto: Gentileza)

Seminario de nivelación

Desde la facultad Regional del Neuquén de la UTN -cuya sede central está en Plaza Huincul- se indicó que realizarán el seminario de nivelación para los futuros ingresantes. Será a partir del 13 de octubre. La idea es establecer los conocimientos, en especial en el área de matemáticas que suele ser la materia que genera el desgramiento en estudiantes de 1° año.

Este curso no será obligatorio, pero se sugiere que lo puedan realizar para establecer con qué nivel de conocimiento cuentan. Para garantizar que los alumnos que están en el último año de la escuela secundaria puedan asistir se dictará en el horario vespertino, según se informó.

Por otra parte, para febrero de 2026 se llevará adelante el curso introductorio que con la enseñanza de técnicas de estudio.

La carrera tiene una duración de dos años y medio. Las preinscripciones se pueden hacer de manera virtual en la página oficial de la UTN – FRN que es www.utn.frn.edu.ar