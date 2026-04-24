Chubut colocó deuda por US$650 millones: el contraste con Santa Fe y la brecha de los sectores que no repuntan

La exitosa colocación de bonos por parte de la provincia de Chubut en el mercado internacional marcó un punto de giro en el financiamiento para las provincias. Con una demanda que superó los US$2.000 millones para una oferta de hasta US$650 millones, el mercado financiero dio señales de un renovado apetito por activos locales, siempre que cuenten con el respaldo de recursos estratégicos. El dato no es menor, ya que los dólares ingresarán al mercado local reforzando la oferta de divisas y ayudando a la acumulación de reservas del Banco Central.

El analista económico Pablo Wende, en su columna habitual por Río Negro Radio, destacó el éxito de la operación encabezada por el gobernador Ignacio Torres, señalando que la tasa lograda (9,45% anual) fue posible gracias al «ayudín» de las regalías hidrocarburíferas que actúan como garantía. “Chubut hace cuatro años estaba incendiada y hoy, haciendo las cosas bien con el gasto, consigue financiamiento de largo plazo”, explicó el especialista, quien además puso a Neuquén en el radar de los inversores como una plaza «recontra segura» que podría obtener condiciones incluso más favorables.

El costo de la especulación: el caso Santa Fe

En contraste con la estrategia de financiamiento actual, el análisis puso la lupa sobre lo ocurrido meses atrás en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro había optado por mantener en moneda dura los fondos obtenidos de un financiamiento anterior, desoyendo el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, quien instaba a liquidar esas divisas en el mercado local, en un momento en el que los vencimientos de deuda asfixiaban las cuentas locales.

Para Wende, esa decisión resultó ser un error financiero costoso: «Fue muy mal negocio mantener los dólares; era mucho mejor pasar a pesos y ponerlos a rendir». Según detalló, en el primer cuatrimestre del año, apostar a los bonos en pesos ajustados por inflación (Boncer) permitió ganancias extraordinarias debido a la baja nominal del dólar. “Si ponías la plata en bonos CER, te ganabas un 20% en dólares directo en cuatro meses. Eso no te lo da nadie en ninguna parte del mundo”, graficó el analista.

Inflación en baja y el «ancla» del dólar

Uno de los factores que explica el interés inversor es la calma cambiaria. El dólar mayorista se ha movido en un rango acotado entre los 1.350 y 1.400 pesos en los últimos dos meses, funcionando como un freno para los precios. Según Wende, este escenario permite proyectar una inflación para abril por debajo del 3%, e incluso cercana al 2,5%.

“Claramente hay buenas señales para esperar una desinflación a partir de un tipo de cambio mucho más estable”, analizó el periodista. No obstante, advirtió sobre la velocidad del proceso: si bien el pico de marzo (3,4%) parece haber quedado atrás, la resistencia de ciertos precios estacionales y regulados hace que el camino hacia niveles más bajos sea paulatino.

La brecha: minería pujante e industria en caída

Pese a los buenos datos financieros, los indicadores de actividad (EMAE) de febrero revelaron una «Argentina de dos velocidades». Por un lado, sectores como la minería (suba del 9%) y el agro (8,5%) muestran un dinamismo vigoroso; por el otro, la industria manufacturera y el comercio registran derrumbes de entre el 7% y el 9%.

“Hay sectores que crecen mucho y otros que caen mucho. Argentina crece, pero los sectores que empujan son los que generan poca mano de obra directa por ahora, mientras que los que van para abajo son los que más empleados tienen y terminan echando gente”, advirtió Wende. Este fenómeno incluye una reconversión forzada de pequeñas y medianas empresas que dejan de fabricar para convertirse en importadoras, manteniendo la marca pero sacrificando puestos de trabajo industriales.

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