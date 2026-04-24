Harry Styles y Zoe Kravitz se comprometieron tras 8 meses en pareja

El cantante inglés Harry Styles y la actriz Zoe Kravitz se comprometieron a tan solo ocho meses de relación, según aseguró una fuente cercana a ambos al medio internacional Page Six.

Los rumores se intensificaron días atrás cuando la hija de Lenny Kravitz fue vista luciendo un impactante anillo de diamantes en su dedo anular, lo que despertó rápidamente especulaciones sobre un posible compromiso.

Las imágenes que confirmaron el compromiso

La pareja fue fotografiada tomada de la mano y caminando por las calles de Londres, con cafés en sus manos. En las imágenes captadas por paparazzis, se puede observar con claridad el anillo plateado en la mano de Kravitz, un detalle que no pasó desapercibido.

Una relación que avanza a paso firme

“Él está completamente enamorado. Saltaría por un precipicio por ella”, aseguró una fuente cercana. Además, agregó que ella “está sobre las nubes” con su compromiso, lo que reflejaría el fuerte vínculo que construyeron en poco tiempo.

“Nadie en su círculo está sorprendido con la noticia”, continuó el informante. “Es tan difícil tener citas cuando sos una celebridad… Harry no hubiera hecho pública su relación con Zoe si no fuera por algo”, subrayó.

Cómo empezó el romance entre Harry Styles y Zoe Kravitz

Los rumores de una relación entre Harry Styles y Zoe Kravitz comenzaron en agosto del año pasado, cuando fueron vistos juntos en Roma.

Ese mismo mes, fueron captados a los besos en Londres, confirmando el inicio del vínculo. Desde entonces, la pareja decidió no ocultar su relación y se mostró en distintas ciudades como Nueva York y Londres, donde ambos residen.

En poco tiempo, pasaron de los rumores a consolidar un romance que hoy da un paso más: el compromiso que sorprendió al mundo del espectáculo.