Venta de Carrefour en Argentina: GDN hizo una millonaria oferta en dólares para quedarse con la cadena de supermercados

Hace meses, la cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció la venta de sus más de 700 sucursales en Argentina. La lista de los interesados por adquirir la marca fue variando, pero uno siempre se mantuvo en el primer puesto, Francisco de Narváez. El 18 de noviembre cerró el plazo para presentar ofertas y el empresario ofreció una millonaria suma.

La oferta, de US$ 1000 millones de dólares, fue remitida al Deutsche Bank, a cargo de la búsqueda de un comprador, justo antes del vencimiento del plazo. Según trascendió, no se trata de una oferta vinculante en sentido estricto, sino de una propuesta final condicionada a los resultados de una auditoría y al cierre del balance de Carrefour Argentina.

Con esta movida, la decisión ahora recae en la casa matriz de Carrefour en París, que debe evaluar la propuesta. GDN compite en esta fase final con otros dos interesados de peso: la cadena Coto y el fondo de inversión Klaff Realty.

Cómo está compuesto GDN, el grupo que busca comprar los supermercados Carrefour en Argentina

El consorcio que impulsa la adquisición es liderado por GDN, que posee el 60% de las acciones. El 40% restante pertenece a L Catterton, un influyente fondo global especializado en inversiones en empresas de consumo e indumentaria, actuando como socio estratégico. GDN ya tiene experiencia en grandes operaciones, habiendo adquirido Walmart Argentina en 2020, rebautizándola como Changomás.

Fuentes cercanas a la operación, según publicó La Nación, estiman que el acuerdo podría firmarse antes de finalizar el año si no surgen inconvenientes. No obstante, el cierre legal y administrativo de la compra se concretaría recién en el año 2026.

Entre los factores que favorecen a la propuesta de GDN se destaca la presencia de un equipo de gestión operativo experimentado, dirigido por Guillermo Calcagno, exCoto, quien asumió hace seis meses.

Además, se anticipa que la operación enfrentaría pocas objeciones de Defensa de la Competencia, debido a la baja superposición entre Changomás en el AMBA y Carrefour en varias plazas del interior.

Si la oferta prospera, el plan de GDN es negociar con la casa central de Carrefour en París para mantener la marca en Argentina. Se buscaría un esquema de licencia o franquicia, similar al modelo que el grupo francés utiliza en otros mercados internacionales.