Vaca Muerta: el 7 de marzo vence el plazo para definir el financiamiento de infraestructura clave

En la Casa de Neuquén en Buenos Aires se reunió la mesa de competitividad de Vaca Muerta (Neuquén informa)

Tras la reunión en Buenos Aires con las empresas petroleras, el Gobierno de Neuquén y las operadoras avanzan en un esquema de esfuerzo compartido para garantizar las obras viales y sociales que el sector requiere.

El gobernador Rolando Figueroa estableció una hoja de ruta con plazos estrictos para el sector privado. El objetivo central es consolidar un esquema de inversión que permita ejecutar obras urgentes en la región, fundamentadas en la seguridad jurídica que ofrece la provincia.

Tras el encuentro con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), se fijó el 7 de marzo como la fecha límite definitiva. Para ese día, las empresas deberán presentar definiciones concretas sobre el esquema de financiamiento para las rutas y servicios acordados.

Desde el Ejecutivo provincial se recordó que ya se volcaron 800 millones de dólares en infraestructura básica dentro de la cuenca. Este aporte estatal busca ser complementado ahora por el sector privado para alcanzar los objetivos de producción proyectados hacia el año 2030.

“Estamos haciendo todos un esfuerzo compartido”, sostuvo Rolando Figueroa durante el encuentro, subrayando que el crecimiento de la cuenca no puede recaer solo en el Estado. El mandatario fue tajante al señalar que “Vaca Muerta es un recurso estratégico, pero su desarrollo depende de la provincia de Neuquén, de la seguridad jurídica y de la sostenibilidad social que garantizamos”, vinculando directamente la previsibilidad política con el éxito de las inversiones privadas.

Por otro lado, el gobernador hizo hincapié en la cuantiosa inversión pública que ya está en marcha para sostener el ritmo de la industria. “Estamos construyendo escuelas y rutas; con este trabajo conjunto, para 2030 podremos alcanzar los objetivos propuestos entre el sector público y el privado”, afirmó Figueroa, destacando que el aporte de 800 millones de dólares de la provincia es el cimiento para que las operadoras logren una mayor eficiencia logística en el corto plazo.

Financiamiento mediante anticipo de regalías

El punto neurálgico del nuevo Acuerdo Marco radica en la ingeniería financiera propuesta para las operadoras. Los fondos aportados por las empresas para las obras serán computados bajo la modalidad de anticipo de regalías y otros tributos provinciales vigentes.

Este mecanismo permite que las compañías hidrocarburíferas adelanten pagos de canon extraordinario de producción o Ingresos Brutos para costear la infraestructura. De este modo, se asegura la ejecución inmediata de las tareas sin desequilibrar las cuentas públicas actuales.

Además de los impuestos, el acuerdo prevé que las contribuciones puedan integrarse mediante sistemas de peaje de infraestructura vial provincial. Esta alternativa busca que quienes utilizan intensivamente las rutas contribuyan directamente a su mantenimiento y expansión.

Prioridad en rutas estratégicas y mano de obra

Dentro del plan de obras, la comisión interpartes ha puesto el foco en la rehabilitación de arterias vitales para la logística petrolera. Se priorizarán tramos específicos de la Ruta Provincial 7 y la Ruta Provincial 51, fundamentales para la conectividad de los yacimientos.

El gobernador Figueroa también fue enfático en la dimensión social de este acuerdo, exigiendo que se priorice la mano de obra neuquina. La sostenibilidad del proyecto Vaca Muerta no solo depende de la eficiencia técnica, sino del impacto positivo en el empleo local.

Finalmente, la Mesa de Competitividad —cuya génesis se remonta a julio de 2025— busca ahora reducir la accidentología y mejorar la eficiencia logística. El compromiso es claro: reglas de juego previsibles a cambio de un desarrollo territorial equitativo para todos los neuquinos.