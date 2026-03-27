Viaje de Adorni a Punta del Este: retiraron contratos de la productora de Grandío en la TV Pública

La Justicia federal avanza con la investigación sobre el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un procedimiento en la TV Pública y una testigo dijo que el vuelo privado fue financiado por el periodista amigo del funcionario, Marcelo Grandío. La causa analiza posibles dádivas y contrataciones.

El operativo de la PSA se realizó este viernes en la sede de la TV Pública por orden del juez federal Ariel Lijo con el objetivo de reunir documentación vinculada a las contrataciones de la productora de Grandío. La secretaria del piloto Agustín Issin afirmó ante la Justicia que el vuelo fue abonado por Grandío, periodista de la TV Pública y cercano a Adorni.

Investigación por dádivas y contratos irregulares en la TV Pública

La causa judicial intenta determinar si existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha se centra en el viaje a Punta del Este que compartieron Adorni y el periodista.

Adorni junto a Grandio.

El expediente tomó impulso tras la declaración de la secretaria del piloto, quien ratificó que el financiamiento del vuelo no provino del funcionario. La fiscalía busca establecer si ese pago estuvo vinculado a beneficios en contratos estatales.

Qué busca la Justicia en los registros laborales y contratos oficiales

Fuentes judiciales indicaron que el requerimiento incluyó no solo los montos de contratación, sino también los mecanismos de control laboral dentro del canal.

La Justicia solicitó registros de ingresos, egresos y justificaciones de inasistencias de Grandio para verificar si la relación laboral cumplía con la normativa vigente o si existieron irregularidades en la estructura contractual.

El procedimiento forma parte de una serie de medidas ordenadas para determinar el alcance de la relación entre los involucrados y si el viaje privado pudo haber constituido una contraprestación.