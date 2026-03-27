Javier Milei encabezó un acto oficial: celebró el fallo de EE.UU por YPF, lanzó duras críticas y expresó su apoyo a Adorni

En medio de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei se mostró en compañía de Manuel Adorni para dejar firme su apoyo al funcionario. La muestra se dió en el acto que encabezó en el barrio porteño de La Paternal.

Junto al mandatario y el jefe de Gabinete, también estuvo la ministra de Capital Humano,Sandra Pettovello.

Javier Milei inauguró un nuevo centro de formación

La actividad que encabezará este viernes es un acto por la inauguración de un nuevo Centro de Formación Capital Humano. Se trata de un lugar orientado para los trabajadores, en pos de mejorar sus “capacitaciones técnicas y conseguir una rápida inserción laboral, con convenios con empresas y entrega de certificados”.

El mandatario comenzó su discurso haciendo referencia al fallo favorable a la Argentina por el caso de YPF que le evitará al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. En plena celebración, Javier Milei apuntó contra Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner: «Lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inutil, imbecil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidaria Cristina Fernández de Kirchner».

Por otra parte el libertario también aprovechó el espacio para elogiar a Pettovello, a Bullrich y una vez más expresar su apoyo a Manuel Adorni. En este sentido, Javier Milei cuesiontó a los medios por las críticas a sus funcionarios y le hizo un guiño al jefe de Gabinete: «Manuel en algún momento después va a tocar darte las gracias», dijo.

Polémica con Adorni: el piloto del vuelo privado aseguró que el funcionario no pagó el vuelo

Este jueves 26 de marzo, declaró en los tribunales de Comodoro Py el piloto, Agustín Issin Hansen, y contradijo las versiones que había brindado el jefe de Gabinete en distintos reportajes.

En calidad de broker, Hansen compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por un valor de US$42.250, de los cuales uno de esos fue vendido a Grandio (el cual fue utilizado por el jefe de Gabinete).

Según precisó el piloto, el vuelo de ida fue abonado por parte del periodista y facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri).

Con respecto al vuelo de vuelta, Hansen dijo que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y luego fue vendido a Grandío por un monto total de US$ 3.000. Este pago fue efectuado en efectivo por parte de una persona enviada por el amigo de Adorni, llamdo «Horacio».

Asimismo, la factura de dicho vuelo está fechada el 9 de marzo, día en el que tomó eco en distintos medios el viaje del funcionario de Javier Milei.

Hansen explicó que la demora se debió a que estaba de viaje y que recién emitió la factura cuando volvió. Además, indicó que el precio incluyó un tramo «vacío» que suele venderse a un costo menor: es decir, de los US$4800 que valía, se aplicó una reducción de US$1.800.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva», le contestó el piloto a La Nación.

Grandío es amigo íntimo de Adorni que además de trabajar para la TV Pública, su producta tiene contratos con el mismo ente estatal que solía manejar el actual jefe de Gabinete cuando era vocero presidencial.

En las manos de la Justicia quedó una factura emitida por Alpha Centauri a Hansen de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares, los cuales fueron abonados en efectivo, según la factura.

A esto se suma que hay otra factura -emitida el 9 de marzo tres semanas después del viaje- que tiene un monto de $3.000 hecha por el piloto a Grandío. La misma circuló en los medios tras el escándalo por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial.

Los contradictorios testimonios de Adorni y Grandío sobre quién pagó el viaje a Punta del Este

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, contestó Adorni a Feinmann en una entrevista en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el avión presidencial para ir a Nueva York.

Al poco tiempo, Grandio explicó con respecto al viaje a Uruguay: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

Días después, el exvocero presidencial dio una nota con Luis Majul en el que afirmó que pagó un monto inferior a los US$4.000: «No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes».

Este miércoles 25 de marzo, en plena conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni enfatizó: «Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué«.

Luego de que un periodista le pidiera más detalles sobre cómo realizó el pago, el funcionario público respondió: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”.