El Gobierno de Javier Milei incorporó al Cártel de Jalisco en el registro de organizaciones terroristas

El Gobierno nacional oficializó la incorporación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al registro de organizaciones terroristas, a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida formaliza una decisión política adoptada días atrás por la administración de Javier Milei, en el marco de su estrategia de seguridad.

Con esta disposición, el CJNG, reconocido recientemente por el asesinato de su líder Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho«, queda incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), un organismo que depende del Ministerio de Justicia.

El Cártel de Jalisco en el registro de organizaciones terroristas de Argentina: los detalles de la incorporación

La decisión fue establecida en la Resolución 2/2026, fundamentada en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El CJNG es una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de México, surgida en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa, y con presencia en múltiples países. En los últimos años, su expansión y capacidad operativa lo convirtieron en un actor central del crimen organizado a nivel global.

Esta inclusión permite al Gobierno de Javier Milei avanzar con herramientas legales específicas para combatir a este tipo de organizaciones.

¿Qué implica para el CJNG ser designado como grupo terrorista en Argentina?

Entre las principales consecuencias de la medida se encuentra la posibilidad de aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo y sus integrantes, con el objetivo de limitar su accionar dentro del país. Además, se busca evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para actividades ilícitas.

El Gobierno argumentó que la decisión se apoya en informes oficiales, que acreditan que el cartel desarrolla actividades ilícitas de carácter transnacional y mantiene vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas.

Asimismo, la oficialización de la medida apunta a reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en coordinación con países que ya adoptaron decisiones similares frente a este grupo criminal.

Con esta resolución, Argentina se suma a la tendencia internacional de catalogar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, ampliando las herramientas legales para su persecución y reafirmando la postura oficial de endurecer la lucha contra el crimen organizado.

Con información de Infobae