Viaje de Manuel Adorni a Punta del Este: el Gobierno junta pruebas para responder a la Justicia

El Gobierno nacional avanza en la recopilación de documentación para responder a los requerimientos de la Justicia por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este. En la Casa Rosada aseguran que enviarán toda la información solicitada por el juez Ariel Lijo, en una causa que busca esclarecer quién financió el traslado y en qué condiciones se realizó.

Avanza la causa por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

Según fuentes oficiales citadas por TN, ya se ordenó reunir registros fílmicos, constancias administrativas y documentación vinculada con el viaje del funcionario y su familia. Entre los materiales que preparan distintos organismos figuran imágenes de cámaras de la PSA y de otras áreas aeroportuarias, oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, planes de vuelo solicitados a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, así como datos sobre ingresos y egresos de hangares y presentaciones ante la UIF.

En paralelo, el expediente judicial continúa sumando medidas. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, una vez incorporada esta documentación, podrían avanzar las declaraciones testimoniales para reconstruir el recorrido del viaje y el circuito de financiamiento.

La situación, sin embargo, también expone tensiones dentro del oficialismo. En Balcarce 50 reconocen dificultades para ordenar una estrategia común frente a la polémica. Mientras un sector impulsa una postura confrontativa y busca trasladar el foco hacia las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, otro espacio interno prefiere adoptar una actitud más cauta y esperar a que disminuya la repercusión pública.

En el entorno presidencial admiten que Adorni continúa en su cargo, aunque lo describen como “golpeado” por el episodio. También cuestionan la forma en que se manejó la comunicación inicial del caso. “Todo estuvo mal manejado”, sintetizan en despachos oficiales, según reconstruyó TN.

En el plano judicial, Lijo ya dispuso levantar el secreto fiscal de la firma Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de requerir información bancaria clave para seguir la trazabilidad del dinero que habría financiado el viaje.



