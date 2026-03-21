Del traspié en Estados Unidos al ordenamiento forzado: qué dejó la polémica de Manuel Adorni en el oficialismo

Casi dos semanas más tarde de la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos, en el oficialismo sacan los primeros balances de un episodio que esperan no volver a repetir.

Manuel Adorni y la crisis que expuso al Gobierno

La demora en la coordinación comunicacional para hacer frente a la estrategia de defensa ante los embates de la oposición se demoró debido a que la plana gubernamental se encontraba volcada a la Argentina Week, que se celebró en Nueva York a kilómetros del país.

“Nos sorprendió. Además, nos agarró en Estados Unidos, lejos del epicentro. Estuvimos algo descoordinados, pero finalmente pudimos trabajar en unidad”, confesó un representante del Ejecutivo que viajó con los involucrados.

Asimismo, en otra oficina del ecosistema se habló de una “falta de coordinación” que complicó la situación, luego de la primera explicación del funcionario en una entrevista que brindó a A24. Días más tarde, todo pareció ordenarse detrás del mensaje de X de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que motivó al Gabinete a replicar la lógica.

El domingo, algo golpeado y con disculpas mediante, Adorni brindó la última entrevista para cerrar el tema a pedido de Javier Milei, que lo respaldó y se mostró junto a él en cada actividad contemplada en la agenda de esta semana. La explicación calzó mejor que las primeras declaraciones del tema.

Sin embargo, ante los resabios del tema y las críticas de la oposición, varias voces del Ejecutivo sostuvieron que la administración libertaria tiene, en líneas generales, “poca capacidad para responder ante las crisis», lo que algunos le atribuyen a la interna. “Si tenés un partido de fútbol chivo y el vestuario explotado, se vuelve difícil ganar el campeonato”, plantearon.

Luego de algunos reclamos y señalamientos internos, la administración libertaria cerró filas para ordenar el discurso. A raíz de los movimientos en la causa $Libra, las tensiones internas parecen haberse suspendido.

A raíz de los últimos cambios en el equipo que lo rodea, Milei volvió a dar muestras de sus esfuerzos por contentar a todos los vértices de lo que denominó como “El Triángulo de Hierro”. El pasado miércoles, ante la mirada atenta de varios funcionarios y dirigentes que asistieron a escucharlo disertar en homenaje a Adam Smith, el Presidente decidió elogiar al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El gesto de Karina Milei no pasó inadvertido. No solo no aplaudió, sino que permaneció inmóvil mientras el auditorio vitoreaba el aporte del consultor. Desde su entorno revelaron que, minutos más tarde, cuando la cámara que transmitía el evento dejó de enfocarla, aplaudió brevemente la repetición de la frase que el mandatario le atribuyó.

“Karina da señales, pero se comporta de manera correcta”, admitió un funcionario al tanto del resquebrajamiento del vínculo entre los involucrados.

Pese a los avisos de avanzada, la funcionaria no ejecutará nuevos cambios en el gabinete en el corto plazo. Sin embargo, sigue de cerca cada ministerio con especial atención y acumula críticas del funcionamiento de varias áreas. Hasta entonces, los ruidos externos parecen abroquelar a los integrantes del fraccionado equipo que sobrevivió en estos dos años.

Sofía Rojas | NA