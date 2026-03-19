Le adjudican a Adorni una casa en un country: expensas por $700 mil a nombre de su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de que trascendiera que sería propietario de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, que no habría sido incluida en su declaración jurada.

Según información publicada por Clarín, el funcionario tendría una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, cuyas expensas figuran a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, por un monto cercano a los $700.000 mensuales. De acuerdo a vecinos del barrio privado, la mayor parte de esos gastos corresponde a servicios de seguridad.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario e incorporó datos vinculados a esta propiedad, que no aparece en la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La declaración jurada y las dudas

En su presentación correspondiente a 2024, Adorni informó la posesión de dos inmuebles: un departamento en Parque Chacabuco, compartido con su esposa, y otro en La Plata, adquirido por donación familiar. También declaró ahorros cercanos a los 50.000 dólares y deudas por unos 90.000 dólares.

Sin embargo, no está claro si la vivienda en el country figura dentro del anexo reservado correspondiente a los bienes de su cónyuge, un apartado que no es de acceso público.

Consultado por La Nación, el funcionario evitó dar precisiones y, a través de su abogado, señaló que “la información solicitada está siendo investigada en la justicia” y que no realizaría declaraciones al respecto.

La denuncia y el valor de la propiedad

De acuerdo a la presentación judicial de Pagano, las expensas del lote 380 del country comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que “sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio” no informado ante las autoridades.

La legisladora también señaló que, según portales inmobiliarios, el valor promedio de las viviendas en ese barrio privado ronda los 150.000 dólares, con cifras que pueden alcanzar los 249.000 dólares según la ubicación y características del lote, además de una cuota de ingreso cercana a los 5 millones de pesos.

En ese marco, solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires que informe la titularidad del terreno y requirió datos a la administración del country sobre la posible vinculación de Adorni o su esposa con la propiedad.

Clarín detalla que en los últimos días, un vecino del country Indio Cuá logró captar una camioneta estacionada en la casa de dos plantas atribuida al vocero que pareciera ser la misma que éste ha declarado ante la OA: una Jeep Compass Sport 2.4 (modelo 2021).

Otros elementos bajo análisis

La denuncia se suma a otra investigación impulsada por la diputada, que apunta a los contratos de la consultora +BE, vinculada a Angeletti y creada en 2024, poco después de que Adorni asumiera como vocero presidencial.

Con información de LN y Clarín.