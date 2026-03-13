Viajes y patrimonio de Manuel Adorni: qué bienes y deudas declaró ante la Oficina de Anticorrupción

En medio de los cuestionamientos por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para participar en la Argentina Week, el jefe de gabinete Manuel Adorni además recibió críticas por un viaje privado que realizó en febrero a Punta del Este junto a su familia. Ambos viajes desataron cuestionamientos de la oposición sobre su patrimonio y, como respuesta, el equipo político de Javier Milei salió a respaldarlo fuertemente.

Según publicó Chequeado, en su última declaración ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024. Mientras que cuando asumió como funcionario en 2023 había declarado bienes por $61 millones, lo que representa un incremento del 76%.

El patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción y el crecimiento de sus deudas

El documento también señala que el jefe de Gabinete declaró deudas por $95,4 millones, mientras que en 2023 ascendían a $34,2 millones. Según el reporte oficial, se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores particulares.

Entre los activos informados figuran dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires del que posee el 50% y otro de 105 metros cuadrados en La Plata, incorporado a su patrimonio tras una donación. La valuación conjunta supera los $38 millones.

La participación de Bettina Angeletti en el viaje a Nueva York desató cuestionamientos sobre el uso del avión presidencial.

También declaró un vehículo Jeep Compass modelo 2021 valuado en $11,3 millones, además de ahorros por $2,4 millones en efectivo, US$42.500 en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220, junto con bienes del hogar valuados en $3,6 millones.

Polémica por el avión presidencial y la explicación del jefe de Gabinete

Al reconocer el episodio de Nueva York, Adorni explicó que su esposa había comprado un pasaje para viajar por separado. Luego indicó que, por cambios en la agenda oficial, fue invitada a subir al avión presidencial.

El funcionario afirmó que el boleto había sido abonado previamente y señaló que el valor superaba los US$ 5 mil. También recordó que existe un decreto vigente desde agosto de 2024 que prohíbe los viajes particulares en aeronaves públicas y mencionó como ejemplo “traer a familiares”.

Por otro lado, se conoció que el viaje a Punta del Este lo realizó junto a su familia y el periodista deportivo Marcelo Grandío, conductor de la TV Pública.

Tras las críticas, Grandío defendió al funcionario y dijo que Adorni pagó el viaje con sus fondos, pero dio una respuesta confusa: “Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía».