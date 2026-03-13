El Gobierno puso en marcha un Consejo Federal para investigar delitos económicos en todo el país

El Gobierno, con la publicación del Boletín Oficial, confirmó la creación de un nuevo organismo que estará destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el país. Se trata del Consejo Federal de Delitos Económicos que estará bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional liderado por Alejandra Monteoliva.

Crean un Consejo Federal de Delitos Económicos: los detalles de la resolución

Mediante la Resolución 230/2026 publicada este 13 de marzo se detalló que la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos se puso en marcha «con la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de este tipo de delitos».

En el documento se establece que el consejo tendrá por objetivo «asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos que se desarrollen dentro del territorio; recolectar y sistematizar información sobre los delitos económicos cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

También buscará «desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo de los integrantes del Consejo; elaborar un mapa de situación, tanto a nivel nacional, como regional y provincial, con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos económicos y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en la materia, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos económicos».

Finalmente la resolución remarca que otro de los objetivos serán: «Conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal y analizar las investigaciones en materia de delitos económicos a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».