Argentina presentó sus nuevos F-16: Javier Milei habló de un «día histórico» y lanzó fuertes críticas al kirchnerismo

El presidente Javier Milei, acompañado de la secretaria presidencial, Karina Milei y el aún ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó el acto oficial donde se presentó la nueva flota de aviones F-16 que llegaron directo desde Dinamarca. El mandatario destacó su llegada como un hecho «histórico para el país».

Javier Milei presentó los F-16 y lanzó críticas al kirchnerismo

«Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea», afirmó Javier Milei durante el acto que se realizó este sábado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Javier Milei en el acto inaugural de los F-16. Crédito La Voz del interior

El mandatario relató la maniobra realizada por los pilotos de la Fuerza Aérea quienes hicieron una demostración que permitió que «cientos de miles de argentinos pudieran levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo».

Según Javier Milei estos nuevos F-16 representan «los nuevos custodios del espacio aéreo argentino» y su llegada marca un hito: «Hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro».

Crédito La Voz del interior

«Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios», expresó el libertario y reiteró que su administración busca «volver a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece».

Crédito La Voz del interior

Javier Milei fue insistente con su discurso de que la llegada de los aviones son el símbolo de restitución de la historia. Remarcó en varias ocasiones que las Fuerzas Armadas fueron «destratadas durante décadas» y apuntó contra los «intereses ideológicos y partidarios». En este sentido fue que criticó al kirchnerismo y los acusó de ser los principales culpables de haber dejado a un país desprotegido.

El libertario aseguró que los gobiernos previos desfinanciaron la defensa, demonizaron a los militares y degradaron el vínculo con la sociedad civil. Por ello presentó la compra de aviones como la consecuencia de un «giro histórico» y una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei dedicó varios tramos de su discurso a criticar al kirchnerismo y los acusó de usar la memoria de lo que sucedió en la dictadura militar para obtener rédito político y crear un clima en el que las fuerzas quedaron como enemigos internos. «No hay soberanía sin prosperidad económica y sin fuerzas capaces de defenderla», afirmó.

Mientras realizaba la presentación, Javier Milei definió las aeronaves como «un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones».

Finalmente concluyó su intervención agradeciendo a los integrantes del poder ejecutivo y de la Fuerza Aérea para luego expresar: «Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando».

Con información de Infobae