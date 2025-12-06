Reforma laboral en camino: el Gobierno prepara un debate que promete tensiones y definiciones en el Congreso

El presidente Javier Milei firmó el viernes el decreto que oficializa el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso y ya se prepara para iniciar el debate legislativo por la reforma laboral que será tratada durante los meses de verano.

Fuentes oficiales del Gobierno adelantaron a Noticias Argentinas que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, será la encargada de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse el jueves 11 de diciembre.

Se tratará de una excepción que hará para poder así instrumentar la voluntad del Ejecutivo de sancionar la «modernización» del sistema laboral que impulsó el presidente Javier Milei.

Si bien aún no está nada determinado, se estima que el debate para la aprobación de la reforma será una tarea difícil para el oficialismo que analizó las voluntades que podría sumar a favor y notó que podrían ser menores a las que cosecha para el Presupuesto 2026.

Un legislador libertario expresó: «El Presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Las reformas son más ambiciosas y más duraderas».

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral

La fina tarea de sumar apoyo necesitó del trabajo en conjunto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Los primeros dos, Adorni y Santilli, fueron quienes intentaron convencer a los gobernadores aliados que firmaron el Pacto de Mayo para acompañar el paquete de proyectos, incluso ahondaron también en territorios opositores.

La reforma laboral diseñada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger; los secretarios María Ibarzábal, Carlos Guberman y Julio Cordero; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, es una de las principales obsesiones de la administración de Javier Milei.

Sin embargo son conscientes de que los plazos para llegar a un resultado, se pueden extender. El objetivo, por ahora, es discutir y lograr la media sanción de la Cámar alta durante el mes de diciembre para luego concretar la media sanción restante en febrero. «Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa», señaló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Es con esta meta en la mira que la senadora tiene en agenda encabezar el próximo 11 de diciembre, la comisión que dará lugar al debate para acelerar los tiempos que permitan llegar al 1 de marzo, fecha en la que iniciarán las sesiones ordinarias, con la «modernización» laboral vigente.

Con información de Noticias Argentinas