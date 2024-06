Video | Ley Bases en el Senado: «No firmamos cheques en blanco», así justificó Mónica Silva su voto

«Fundamento mi voto afirmativo en general a la Ley Bases«, aseguró la senadora Mónica Silva (JSRN) durante su intervención en el debate del Senado. La legisladora aseguró que la normativa tiene aspectos «muy positivos» para Río Negro, donde destacó principalmente los beneficios para las inversiones en Vaca Muerta.

Al comienzo de su discurso, Silva comenzó «rechazando toda forma de violencia«. Lo hizo en referencia al feroz enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la fuerzas de seguridad, ocurrido en las afueras del Congreso.

«Lo que se ha visto es un hecho que no debería haber ocurrido. Estuve escuchando las manifestaciones de las personas, que indican la confusión que la gente tiene respecto a lo que nosotros estamos haciendo acá», explicó.

Tras ello, la senadora empezó haciendo una reflexión sobre la «inteligencia política» que se encuentra «nublada por las emociones de haber perdido una elección«. «Nuestro país ha vivido un proceso electoral con un resultado insólito. Un partido nuevo, postulo como presidente a un hombre dedicado al stand up y que no muestra empatía a los seres humanos. Ese hombre ganó holgadamente el ballotage», aseveró.

Y agregó: «El resultado de la elección es muy difícil de procesar. Me pregunto qué habrá pasado por el corazón de la ciudadanía para haber elegido esto. Cuántas heridas reiteradas y cuánto hartazgo».

Silva destacó que en Río Negro, a diferencia del plano nacional, hay un Gobierno provincial «que defiende el rol principal del Estado«. «Estoy diciendo que es un Gobierno que apoya con hechos y fondos provinciales», enfatizó.

En ese sentido, destacó el rol del «provincialismo» para escuchar las necesidades y demandas de los pobladores. «El provincialismo defiende la vida cotidiana de cada habitante del territorio rionegrino. La gente se da cuenta de que no tengo oídos sesgados», contó.

«Nosotros votamos en contra del DNU 70/23, porque un decreto anula la voluntad popular del Congreso. Actuamos con la convicción que amerita cada caso. No actuamos con un manual de opositor consuetudinario ni firmamos cheques en blanco«, agregó en referencia a su negativa a acompañar el mega DNU de Javier Milei.

En contrapartida, señaló que la Ley Bases «mantiene aspectos de interés para la provincia». Y detalló que algunos artículos que fueron cuestionados por ella misma, lograron ser modificados en comisiones. «Muchas de las cosas a las que yo me oponía ya no están en el texto que hoy vamos a votar. Celebro que no esté el título 8, que derogaba la moratoria previsional», ejemplificó.

Además, Silva celebró que se haya rescatado de la privatización al Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. «Hemos trabajado para que aquellas cosas que sean perjudiciales sean excluidas del texto«, señaló.

«La ley tiene aspectos beneficiosos para mi provincia. Somo productores de hidrocarburos y gestionamos inversiones para nuestro territorio«, señaló al mencionar el encuentro entre Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Lula da Silva por Vaca Muerta, en Brasil.

«Para nosotros como provincia es importante maximizar el potencial de proyectos estratégicos que gravitan alrededor de Vaca Muerta. Pienso en inversiones millonarias que podrían aportar puestos de trabajo«, precisó en referencia al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).