Video | Ousset votó en Neuquén: destacó la Boleta Única de Papel y se solidarizó con Pablo Cervi

Ousset sobre la BUP: "Lo importante es que la ciudadanía participe y lo haga sabiendo que no es un acto complejo". (Foto: Matías Subat)

Juan Luís «Pepé» Ousset, candidato a senador nacional por La Neuquinidad, votó este domingo a media mañana en Neuquén capital. Tras emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, valoró la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y consideró «saludable» la eliminación de las listas sábanas.

Según destacó Ousset, el nuevo sistema es «ágil, rápido» y simplifica el acto de votación. «La gente no tarda mucho en votar y eso también me parece positivo; porque lo importante es que la ciudadanía participe», afirmó.

El candidato indicó que vive la jornada como «un día de democracia, un día de celebración cívica«. Informó que durante el día estará recorriendo escuelas para tomar contacto con los fiscales de su espacio y que por la tarde esperará los resultados «en equipo».

Ousset se solidarizó con Pablo Cervi

Ousset confirmó que se puso en contacto con Pablo Cervi, legislador nacional y candidato por otro espacio, tras el hecho de inseguridad que sufrió anoche. «Frente a cualquier situación de violencia que vive un ciudadano de la provincia del Neuquén, ahí vamos a estar», expresó el candidato.

Remarcó que su campaña se enfocó «en dar un mensaje de paz, un mensaje de diálogo» y descartó motivaciones políticas en el episodio. Consideró que «no es un hecho de la política» sino «un hecho de inseguridad» y afirmó que «se dispusieron los mecanismos que corresponden para este tipo de situaciones delictivas».