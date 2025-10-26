Violento asalto al diputado Pablo Cervi en Neuquén: 11 personas maniatadas y el botín que se llevaron

El diputado nacional por la Libertad Avanza y candidato a Senador Pablo Cervi fue víctima de un robo calificado este sábado por la noche en su domicilio de Neuquén capital, en la previa a las elecciones legislativas 2025. Según pudo saber Diario RÍO NEGRO de fuentes policiales, tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda, maniataron a las 11 personas que se encontraban en el lugar y golpearon al legislador en la cabeza.

Los asaltantes se llevaron 20.000 dólares en efectivo, además de relojes, alianzas y otros objetos de valor, de acuerdo a la información policial.

Violento asalto a Pablo Cervi: cómo fue el robo

El hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, en minutos finales de las 22 horas, en una vivienda del barrio Jardines del Rey. A las 23:20 arribó la policía. La investigación indicó que los asaltantes forzaron la puerta de entrada «con tres golpes fuertes«, utilizando aparentemente una herramienta tipo «brecha».

Una vez dentro, redujeron a las 11 personas que se encontraban en la vivienda. El reporte policial, basado en el relato de las víctimas, señala que los delincuentes usaban ropas oscuras, guantes y pasamontañas que solo permitían ver sus ojos. Indicaron que los asaltantes portaban dos armas tipo pistola y tenían acento «de la zona».

Según el informe, los delincuentes se comunicaban mediante un equipo de radio con otra persona que se encontraba en el exterior. El diputado Cervi «refirió que fue lesionado en el cuero cabelludo con dos golpes de arma de fuego». El resto de los damnificados no sufrió lesiones físicas. Todas las víctimas fueron maniatadas «con alambre y precintos negros».

El detalle del botín que se llevaron

De acuerdo a la información policial, los delincuentes se llevaron 20.000 dólares en efectivo que se encontraban «en un sobre dentro de un placard».

Además, sustrajeron dos relojes marca Tag Carrera, dos alianzas de oro, un anillo de oro, una cadenita, la llave de una camioneta VW Saveiro y una campera marca Atomik.

La investigación y las cámaras

En el lugar intervino personal de la Comisaría 19, de la Policía Federal, y el fiscal jefe Mauricio Zabala. El Departamento de Criminalística realizó peritajes en la vivienda. La policía informó que se procedió a la búsqueda de rastros «con resultados negativos»

Los efectivos secuestraron elementos que dejaron en el camino los asaltantes y fragmentos de alambre y precintos plásticos utilizados para atar a las víctimas. El relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona constató que dos cámaras del Centro de Monitoreo cercanas al domicilio «no funcionan».