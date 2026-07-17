Bahía San Blas invita a un concurso gratuito de pesca infantil durante las vacaciones de invierno

Bahía San Blas será escenario de una jornada recreativa para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno con un concurso gratuito de pesca infantil.

La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de julio y está dirigida a niñas y niños de 6 a 14 años, quienes deberán participar acompañados por una persona adulta.

El concurso comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 13, bajo la modalidad de pesca con devolución y con premiación según la cantidad de piezas obtenidas.

Antes del inicio de la competencia, a las 10.30, los participantes deberán asistir de manera obligatoria a la charla «Pequeños pescadores, grandes cuidadores del mar», que estará a cargo de guardaparques y tendrá como objetivo promover el cuidado del ambiente marino y la pesca responsable.

Cómo inscribirse

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario online habilitado por la organización acá.

Como cierre de la jornada, tras la entrega de premios, las familias podrán disfrutar de una degustación de alfajores ofrecida por Alfajor del Mar.

La iniciativa es impulsada por la Delegación Municipal de Bahía San Blas y el área de Turismo de Bahía San Blas, con el objetivo de fomentar actividades recreativas al aire libre durante el receso invernal y acercar a los más chicos a la pesca deportiva de manera responsable.