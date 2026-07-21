“Normal”, un pueblo pequeño y la historia del héroe improbable

Un tipo que no espera nada trágico en un pueblo donde se supone que no pasa nada. (FOTO: Gentileza)

Después de sorprender al público con “Nobody” y demostrar que podía convertirse en un inesperado protagonista de cine de acción, Bob Odenkirk vuelve a ponerse al frente de un thriller que apuesta por una fórmula cada vez más presente en Hollywood: “la del héroe improbable”. Lejos de los policías invencibles o los agentes secretos infalibles, el actor interpreta a un hombre común, con más dudas que certezas, obligado a enfrentar una situación extraordinaria.

Esa es la esencia de “Normal”, la nueva película dirigida por Ben Wheatley y escrita por Derek Kolstad, creador de la saga “John Wick”.

El filme fue estrenado en los cines estadounidenses en abril pasado y desde mayo está disponible en las plataformas Prime Video y Youtube Movies & TV. Propone una historia que mezcla acción, suspenso y humor negro con un escenario tan tranquilo como inquietante.

La trama sigue a Ulysses Richardson, un sheriff interino que acepta un reemplazo temporal en el pequeño pueblo de Normal, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Lo que parece un destino apacible pronto cambia de rumbo cuando un intento de robo al banco deja al descubierto que prácticamente todos los habitantes esconden un secreto.

A partir de allí, el recién llegado deberá enfrentarse a una comunidad donde las apariencias engañan y la violencia irrumpe de manera inesperada.

La película vuelve a reunir a Odenkirk con Derek Kolstad, responsable del guión de “Nobody”, una dupla que parece haber encontrado una identidad propia dentro del cine de acción contemporáneo. En lugar de construir héroes casi invencibles, apuesta por personajes vulnerables que deben improvisar frente al peligro, una característica que conecta con un público acostumbrado a protagonistas mucho más humanos.

Ben Wheatley acompaña esa propuesta con una puesta en escena que aprovecha el contraste entre la calma de un pequeño pueblo y el caos que comienza a desatarse cuando los secretos salen a la luz. El resultado es un thriller que combina escenas de acción, humor ácido y un misterio que se sostiene hasta el desenlace.

Aunque muchos críticos encontraron ecos de películas como “Fargo” por su ambientación y de John Wick por el estilo de las secuencias de acción, “Normal” consigue construir una identidad propia a partir de una premisa tan sencilla como efectiva: un pueblo que lleva un nombre asociado a la normalidad, pero donde prácticamente nadie lleva una vida normal.

La producción tuvo su estreno en salas de cine de Estados Unidos el pasado 17 de abril de 2026 y un mes después comenzó su distribución en formato digital mediante plataformas de compra y alquiler.

En el primer fin de semana en cartelera recaudó alrededor de 2,5 millones de dólares en Estados Unidos. El título de esta película no fue elegido al azar; tiene mucho que ver con la historia. La película iba a llamarse originalmente “The Interim”, en alusión al sheriff temporal que protagoniza la historia. Sin embargo, sus creadores optaron por “Normal” para reforzar la principal ironía del relato: el pueblo lleva un nombre asociado a la tranquilidad y la rutina, pero detrás de esa apariencia todos sus habitantes esconden un secreto.

Sin spoliar la trama y a los fines de conquistar futuros espectadores, hay que decir que “Normal” busca mantener la tensión desde una manera original y lo logra porque hasta que no llega el final, no hay manera de relajar la tensión.

Otro dato: quizás el mayor acierto de la película sea recordar que la normalidad no existe. Y que, a veces, los héroes más creíbles son justamente aquellos que nunca pensaron convertirse en uno.

Ya llegando al final se puede decir que es una película que combate los estereotipos de una manera original. O al menos, se podría decir que plantea una mirada de los héroes que lo son de otra manera. O también puede interpelar al espectador para que se pregunte si realmente son héroes. Todo es válido en “Normal” y esa es la carta de oro de esta película.

El combo: suspenso, ironía y acción

La película apuesta por un misterio que se revela de a poco, mientras los habitantes del pueblo exhiben una cordialidad tan exagerada como sospechosa. El guión mantiene el sello de personajes comunes enfrentados a situaciones extraordinarias, aunque incorpora un humor ácido que le da identidad propia.

Si bien la película no busca reinventar el género, consigue entretener gracias a su mezcla de suspenso, ironía y acción. El pueblo termina siendo el mayor de los chistes: detrás de ese nombre se esconde una comunidad donde prácticamente nadie dice toda la verdad. Esa contradicción funciona como motor de una historia que juega permanentemente con las apariencias.

Und ato curioso para sumar: En Estados Unidos existen varias localidades con ese nombre. La más conocida es Normal, Illinois, una ciudad de unos 55.000 habitantes donde se encuentra la Universidad Estatal de Illinois. Su nombre no tiene nada que ver con la película: proviene de las antiguas «normal schools», como se llamaban en el siglo XIX las escuelas destinadas a formar maestros. Es decir, «normal» hacía referencia a las normas o estándares de enseñanza, no a algo común o corriente.