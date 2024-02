Villaverde, la diputada de LLA de Río Negro, avisa a la Provincia que «la fiesta se acabó»

La diputada nacional Lorena Villaverde se ubica como la única referente de la Libertad Avanza en Río Negro, posicionándose con el fiel mensaje del presidente Javier Milei y críticas al gobierno provincial.

La parlamentaria defiende la suspensión de las transferencias porque «la Nación no debe hacerse cargo de servicios de la Provincia o los municipios».

“Se acabó la fiesta y la Provincia debe tomar conciencia de que tiene que hacer un ajuste y sincerar en donde está la fuga”, manifestó.

La semana pasada, la parlamentaria presentó un acuerdo provincial con su par del PRO, Aníbal Tortoriello, incluyendo la representación de LLA en la Legislatura (tres legisladores), que todavía no tiene su autorización correspondiente.

Lidera, además, las designaciones de las delegaciones nacionales en Río Negro y minimiza la demora del armado, con el recuerdo de que el expresidente “Macri tardó seis meses” y reafirma que se cumplirá con el personal de planta de los organismos.

Reivindica su pertenencia al espacio del presidente Milei y defiende -fervientemente- sus acciones porque “eso es todo lo que hay que hacer para salir de la decadencia y el abandono profundo, y tiene el respaldo de las urnas. Son cortes necesarios, y así eliminar curros y tongos de una vez por todas”, repitió.

No es lo mismo gobernar en una fiesta donde todo pasaba que con un gobierno que está decidido a revertir la decadencia”. La diputada nacional Lorena Villaverde

Niega otras opciones y, leal también al estilo mileista, confronta con los críticos. “Si se oponen a blanquear y sincerar es que algo se está escondiendo”.

Dice ofrecer un “diálogo permanentemente abierto”, que extiende a las “distintas áreas de Nación”, pero acepta un inexistente contacto institucional con la administración de Alberto Weretilneck. “Se ve que están muy ocupados en las tareas para llevar la provincia adelante. Que no hayan hablado conmigo no significa que no estemos trabajando en línea”, expresó a RIO NEGRO, en una entrevista.

-P: Desde la Provincia y los municipios señalan que no hay interlocutores nacionales.

–R: No es así. Van a algún ministerio y son atendidos, como ocurre con intendentes que les abrimos las puertas. El gobernador, tal vez, no tiene necesidad de llamarme y, además, permanentemente, plantea su distancia con nuestros proyectos y forma del gobierno. Ve que está todo mal hecho, pero nosotros seguimos el mismo camino. Hay vínculos con varios funcionarios, pero los tengo desde antes y no son institucionales

-P: ¿Y con el vicegobernador (Pedro) Pesatti?

Lorena Villaverde es empresaria y, el 10 de diciembre, asumió como diputada nacional. Fue candidata al municipio de San Antonio, en abril del 2023.

-R: Sí, sí.

-P: Y eso que es muy crítico del gobierno de Javier Milei

-R: Pero, no tenemos que pensar igual para tener un vínculo institucional, responsable y respetuoso, y el que sea necesario para la provincia.

-P: ¿Cuál es su evaluación de la gestión provincial?

La diputada libertaria dice ofrecer un «diálogo permanentemente abierto» con la Provincia y los intendentes.

-R: Que no es lo mismo gobernar en una fiesta populista donde todo se pasaba para después que hacerlo con un gobierno que está decidido a transparentar y revertir esta decadencia. Son los que se enojan porque hay un manejo diferente. No están entendiendo que la Argentina cambió, pues hoy el ciudadano tiene el poder y descree de la institución y de lo político. Los gobiernos no lo entienden y si no cambian, quedan la margen. La situación económica está cambiando. Ni hablar con los números que se vienen, que son muy auspiciosos . El cambio, en general, uno lo advierte.

-P: Lo que se advierte es el impacto en la Provincia de los cortes de envíos de fondos de Nación.

-R: Si, se acabó la fiesta y la Provincia debe tomar conciencia de que tiene que hacer un ajuste y sincerar en donde está la fuga. A mí no me corresponde decir que hacer, si que es una de las provincias con recursos genuinos suficientes, como otras provincias que no están en déficit y que ya adquirieron algunos métodos de ajuste

“El Estado Nacional no tiene por qué hacerse cargo de cuestiones que son de la Provincia o de los municipios, como el transporte”.

-P: Vuelvo al corte de las transferencias, ¿Ud. como lo entiende?

-R: El Estado Nacional no tiene por qué hacerse cargo de cuestiones que son de la Provincia o de los municipios, como los subsidios al transporte. Además, falta trabajar muchísimo sobre los recursos naturales.

-P: ¿Recursos que el gobierno nacional entendió ajenos a las provincias en el proyecto de Ley Ómnibus?

-R: Si, pero son de las provincias y así lo defendimos. Existieron errores, se escucharon las voces y se corrigieron.

El armado libertario en la Provincia

La parlamentaria alude a la corta vida política de los libertarios para explicar la falta de armado libertario. «Javier hace solo dos años que está en política, y yo un solo año, y ocho meses para convertime en diputada. Se está armando. Era un espacio que no existía. Ya logramos el primer paso y, ahora, todo será mucho más sencillo”.

También relativiza las disputas internas del año pasado. “Yo no lo viví como conflictos. No tenía nada que ver con el camino trazado con Milei y fueron personas que entendían que había que hacer otras cosas. A juzgar por los hechos, no entendían mucho de política”.

Después de un repaso de otros dirigentes militantes de Milei, Villaverde dijo no reconocer “a nadie más como referente” libertario porque no llevaron adelante “las verdaderas ideas que representa Javier”.

Resaltó el acuerdo con Tortoriello y el PRO para afirmar de que “se adelantan” a la estrategia general de los libertarios.

Recordó el trabajo conjunto para la fiscalización de la última parte de la campaña con el legislador Juan Martín aunque expresó que “Aníbal Tortoriello no es lo mismo” que el parlamentario roquense. “Ellos mismos lo plantean”. Dice saber de la “desconexión” entre ellos, pero que “eso no tiene nada que ver conmigo”.

Interrupción voluntario del embarazo

Villaverde ratificó su postura en “defensa de la vida” y su apoyo a derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, se distanció del proyecto presentado por diputados de la LLA en la Cámara Baja.

“No participé para nada y me parece totalmente inoportuno”, remarcó, aludiendo que la prioridad del oficialismo en ese momento era el proyecto de Ley Ómnibus.

En relación a esta frustrada iniciativa, la parlamentaria relativizó el fracaso porque Milei tiene “las herramientas institucionales suficientes como para gobernar si el Congreso no le aprueba determinadas leyes”.

En otra parte, Villaverde repitió el análisis de que el “ paradigma fundamental que domina nuestra política es el paso de la democracia representativa a la directa. Los votantes -agregó- quieren manejar el espectáculo directamente y se muestran impacientes con todas las clases de intermediarios que se interponen entre sus opiniones y la política pública”.

Remarcó que “este cambio básico surge de una profusión de información por un lado” con “una decidida desconfianza en las instituciones y en los políticos”.