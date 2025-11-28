Walter Cortés insiste con crear una tasa para hacer obras viales en Bariloche

El intendente de Bariloche Walter Cortés habilitó el pavimento en la calle Rolando entre Brown y Diagonal Gutiérrez.

El intendente Walter Cortés volvió a poner en agenda su plan vial para crear un nuevo concepto en la tasa de Servicios Retribuidos que genere un fondo específico para las inversiones en pavimento, una idea que tuvo un ensayo de proyecto a mediados de año pero nunca avanzó en el Concejo Deliberante y luego quedó frustrado también con la cancelación del referéndum popular.

El municipio lleva adelante las obras pavimento con la planta de hormigón propia y el personal, y hasta el momento destinó unos 2.100 millones de pesos de recursos propios para concluir 2.700 metros. Pero es necesario tener un fondo o realizar obras por contribución de mejoras.

Cortés dijo hoy, al dejar inaugurados los 100 metros de pavimento de la calle Rolando, entre Brown y Diagonal Gutiérrez, que el plan vial “es muy importante para la gente” y anheló que el Concejo “en alguna oportunidad lo pueda tratar”.

“Si tuviéramos un plan vial podríamos estar haciendo muchas más cuadras y llegar al vecino con el pavimento”, dijo el intendente que recordó que hasta el momento las calles se concretaron con “ahorros propios y si no tenemos fondos específicos vamos a hacer lo que podamos”, respondió ante la consulta de este diario.

También deslizó una crítica al gobierno nacional del cual dijo “no recibimos nada y de acá se llevan un montón de impuestos”.

Cortés insistió que es “urgente votar el plan vial donde todos ponemos un poquito, a nadie se le hace pesado porque si uno le tiene que cobrar 50 millones de pesos al frentista nadie tiene la capacidad de pagar”, fundamentó.

El plan vial exige un pago a todos los contribuyentes

El proyecto del plan vial que presentó en julio al Concejo Deliberante establece que todos los contribuyentes de la tasa de Servicios Retribuidos pagarán un nuevo ítem destinado a este programa, cuyo valor será “prorrateando el presupuesto total de las obras entre todos los activos de tasa por Servicios, en proporción a la valuación fiscal de cada parcela”. La norma también estipula una fórmula de pago diferencial para los beneficiarios directos de las obras, quienes pagarán un 20% más que el resto de la población.

El proyecto establece de antemano cuáles son las obras que se realizarán con los fondos y a partir de ese presupuesto se divide el costo entre todos los contribuyentes.

El intendente remarcó que se trata de una medida solidaria porque “algún día a todos les va a llegar el pavimento”.

El municipio cumplió con 2.700 metros de pavimento hecho y hoy el intendente encabezó dos actos de inauguración de distintas arterias, los 100 metros de Rolando, que era una cuadra que quedaba de ripio aislada entre todas calles de asfalto a su alrededor, de vital importancia para el flujo del tránsito y por la ubicación de un colegio en esa zona. También habilitó un corto tramo de la calle Nueva Constitución, entre 9 de Julio y Saenz Peña.