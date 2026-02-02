La coparticipación a los municipios de Río Negro le ganó a la inflación en el 2025

Bariloche es la ciudad más poblada y se quedó con el 17% del total de la coparticipación para los municipios. Archivo

Los recursos que Río Negro coparticipó a los municipios en el 2025 fueron un 25% por encima de la inflación, a pesar de la caída de fondos nacionales.

La provincia distribuyó entre los municipios 276.361 millones de pesos, un 56,7% más que en 2024. Esos recursos se dotan de un 26,5% de la recaudación de los impuestos Automotor, Inmobiliario y a los Ingresos Brutos, además de recursos nacionales que se coparticipan.

Según la información oficial del ministerio de Hacienda, además de la coparticipación bruta de impuestos se suman las regalías que ascendieron a 10.027 millones de pesos entre los 39 municipios, lo que significó un 25% más que en 2024, pero en términos reales con la inflación que cerró el año en 31,5% se registra una pérdida del 6,5%.

Los municipios más grandes son los que obtienen más coparticipación bruta por el ítem poblacional, un tema que ahora entrará en debate según anticipó el gobernador Alberto Weretilneck, quien comprometió iniciar en febrero una ronda de consulta con los intendentes antes de presentar un proyecto de reforma de la coparticipación que tendrá sin dudas ganadores y perdedores, a partir de los datos del Censo 2022.

Con el esquema actual, Bariloche, la ciudad más poblada, se quedó con el 17% del total ya que tuvo una coparticipación bruta de 47.121 millones de pesos, a lo que se suman 1.043 millones de regalías. Sin embargo, el municipio andino tiene retenciones del orden del 44,5%, ya sea por embargos judiciales, acuerdos de pago y otros conceptos que se debitan de esta cuenta. Por eso en números reales percibió 27.089 millones de pesos en todo el 2025.

Roca es la segunda ciudad más habitada de la provincia y tuvo una coparticipación bruta de 34.541 millones de pesos y 1.083 millones de pesos de regalías, pero con las retenciones aplicadas recibió transferencias por 26.331 millones de pesos.

La municipalidad de Cipolletti en términos reales es la que más transferencias de coparticipación tuvo, por tener menos retenciones que Bariloche y Roca. Archivo

Cipolletti tuvo una coparticipación bruta el año pasado de 33.245 millones de pesos y 791 millones de pesos de regalías, mientras se transfirieron efectivamente 28.000 millones de pesos.

El caso de Viedma, la capital provincial, es que tuvo una coparticipación bruta de 24.503 millones de pesos y 543 millones de pesos de regalías. Neto se transfirieron, tras las retenciones aplicadas, 18.364 millones de pesos.

Comisiones de Fomento $ 3.654 es lo que se distribuyó en 2025 entre los comisionados, que también tienen su cuota de coparticipación.

Regalías, otra ecuación

Las regalías hidrocarburíferas van por otro carril en el reparto de fondos porque el esquema no se condice con el índice poblacional como principal motor sino con la participación en la actividad y producción petrolera y gasífera. Aunque el año pasado el gobernador anunció una revisión en ese esquema, hasta el momento no se dieron los cambios.

La ley vigente establece que el 10% de los ingresos por regalías de petróleo y gas se reparte entre los municipios y de ese monto, el 35% va para los nueve municipios productores y el 65% restante se distribuye entre todas las ciudades según el índice de coparticipación.

Así de los 10.027 millones de pesos distribuidos como regalías, Catriel obtuvo poco más del 20% con 2.104 millones de pesos; Roca recibió 1.083 pesos; Allen obtuvo 854 millones de pesos; Cipolletti, 791 millones de pesos; Campo Grande, 400 millones de pesos; Contralmirante Cordero, 388 millones de pesos; Cinco Saltos, 304 millones de pesos; Fernández Oro, 174 millones de pesos; y Cervantes, 128 millones de pesos.