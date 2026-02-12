Weretilneck convocó sesiones extraordinarias de la Legislatura para la reforma ministerial y el acuerdo de GNL

El gobernador Alberto Weretilneck convocó a sesión extraordinaria para el viernes 27, con un temario centrado en las modificaciones de su estructura gubernamental y el acuerdo entre la Provincia de Río Negro y el consorcio petrolero liderado por YPF para la exportación de GNL.

La convocatoria se realizará dos días antes de la apertura del Periodo Ordinario de la Legislatura, que será el domingo 1° de marzo.

El acuerdo entre Río Negro y la petrolera YPF, firmado el 23 de enero y presentado el pasado martes, está incluido en el orden del día para su tratamiento legislativo, y proyecta la exportación de GNL por el Golfo San Matías, a partir de fines del 2030.

El decreto N° 122 formaliza el llamado a sesiones extraordinarias para el viernes 27 de febrero, a las 8, con un orden del día que incluyen la ratificación del mencionado proyecto de GNL, las modificaciones del organigrama y, también, un expediente que declara de «interés deportivo, turístico, económico y social» al campeonato Mundial de Motocross, que se realizará en Bariloche, en el inicio de marzo.

La reforma ministerial crea la Secretaría de Estado de la Juventud y transfiere Turismo de Gobierno a Desarrollo Económico, pero además aparecen novedades, como las ampliaciones de competencias para Modernización y Energía.

Con las modificaciones propuestas, el primer anillo del gobierno de Río Negro se integrará con nueve ministerios (Gobierno y Trabajo; Seguridad y Justicia; Hacienda; Obras y Servicios Públicos; Educación y Derechos Humanos; Desarrollo Humano; Salud; Desarrollo Económico y Productivo; y Modernización) y tres secretarías (General; Energía y Ambiente; y la nueva de Juventud, Deporte y Cultura).

Es la tercera estructura planteada por este gobierno de Weretilneck, considerando aquella en ocasión de su asunción y los cambios de mediados del 2024.

En este caso, el gobernador alude a que las “modificaciones obedecen a la necesidad de readecuar determinadas competencias asignadas” a las carteras y “en función de los nuevos desafíos institucionales, sociales y económicos que enfrenta la Provincia”. Explica que esta organización tiene “por objeto fortalecer la capacidad estratégica, de planificación y de respuesta del Estado provincial”.

Bajas y ampliaciones de competencias

Destaca la creación de la secretaría de Juventud para la “definición, diseño y articulación de políticas públicas con participación activa de las juventudes, reconociendo su rol central”, y plantea que la “ejecución” de las políticas será “de manera transversal por las distintas áreas”.

Esa cartera se genera del “desdoblamiento” del ministerio de Desarrollo Humano, pero esta reforma también se la explica en el “objetivo de dotar de mayor especialización, eficiencia operativa y claridad funcional a las políticas sociales, permitiendo una gestión más focalizada y eficaz en cada uno de los ámbitos involucrados”.

Además, el proyecto confirma que Gobierno deja de tener bajo su órbita a la secretaría de Turismo y recupera para su organigrama a los registros de la Propiedad Inmueble y de Personas Jurídicas, que -hasta ahora- dependen de Hacienda.

El área de Turismo pasará a Desarrollo Económico y Productivo por su “actividad generadora de empleo, inversión, desarrollo territorial y diversificación de la matriz productiva provincial”. Otra transferencia en favor de la cartera económica será el Mercado Artesanal, que actualmente integra Desarrollo Humano.

En su extensión a la actividad turística, el Ministerio de Desarrollo Económico incorpora además un rol importante en referencia a la Agencia de Turismo (ATUR) porque la reforma establece que este ministerio tiene la facultad de “entender y supervisar la gestión” de ese ente pública-privada, que es un ente autártico y que inicialmente no establecía ese control estatal.

Por su parte, Modernización también expande sus funciones, a partir de la supresión de la secretaría de Asuntos Estratégicos y Planificación y la integración de sus tareas a ese ministerio, buscando la articulación y coordinación de acciones, “en el marco de proyectos estratégicos y planificación transversal”.

La secretaría de Energía y Ambiente incorpora nuevas competencias, como aquellas “vinculadas a las servidumbres eléctricas, hidrocarburíferas y mineras, la supervisión del Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este y el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrinos”. El propósito —indica el proyecto- es la concentración “en una misma jurisdicción funciones estratégicas para el desarrollo energético, logístico y productivo de la provincia, mejorar la coordinación institucional y fortalecer el entramado económico local”.