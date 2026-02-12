Gabinete de Río Negro: Weretilneck aplica cambios antes de la nueva secretaría

Weretilneck el martes presentó el acuerdo por GNL en Viedma, mientras siguen los cambios en el gobierno. Foto: Marcelo Ochoa

Antes de la modificación del organigrama político, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso que Martín Fraile Milstein regrese como secretario de Cultura de Río Negro, cuya área luego dependerá de la nueva estructura de Juventud.

Fraile fue el primer secretario de Cultura de la tercera gestión de Weretilneck, a partir de diciembre de 2023, pero renunció en septiembre de 2024 y allí llegó el cipoleño Franco Ávila quien ejerció el cargo hasta el 1 de febrero, aunque desde mediados de enero se sabía de su alejamiento.

Fraile -entre 2024 y fines de enero pasado- ocupó la dirección de la Orquesta Filarmónica de Río Negro con rango de subsecretario y en el inicio del mes se concretó el ascenso, según los decretos publicados en el Boletín Oficial

Por ahora, el flamante secretario de Cultura integra el ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura que comanda Juan Pablo Muena, pero una vez que se formalicen los cambios en el organigrama pasará a la secretaría de Estado de Juventud, deporte y Cultura que encabezará el actual titular de deportes, Nahuel Astutti.

Martín Fraile deja el cargo en la Filarmónica de Río Negro y asume como titular de Cultura. Archivo

Renuncias en el ministerio de Desarrollo Humano

En el ministerio de Muena además se produjeron otras modificaciones con la renuncia de la subsecretaria de Articulación Territorial y Políticas Comunitarias, Agustina Sol Fernández, quien pasó a la delegación de Trabajo de Villa Regina, dependiente del ministerio de Gobierno.

Además, fueron apartados el 1 de febrero la directora de la delegación del Alto Valle Oeste del ministerio de Desarrollo Humano, Analía Angélica Mora; el titular de la delegación Alto Valle Este, Marcelo Albino Fernández; y su par de Valle Medio, Betania Julieta Maureira.

El ministro Muena había regresado en noviembre pasado al cargo -luego de la licencia por la campaña electoral en la que fue candidato a diputado nacional- con la idea de realizar cambios en las segundas y terceras líneas con el objetivo de “oxigenar”, según declaró en su momento, pero en la práctica hasta el momento se concretaron pocos corrimientos internos y de menor jerarquía.