Disputa por la supresión de cargos de Nivel Inicial en Río Negro: hay bajas en 14 ciudades

Los cambios en el Nivel Inicial adoptados por el ministerio de Educación este año como consecuencia de la baja natalidad y la caída de la matrícula motivaron el reclamo del gremio Unter en distintas ciudades por la supresión de unos 55 cargos de trabajadores distribuidos en 14 localidades de la Provincia.

En la cifra de los cargos suprimidos hasta el momento hay una coincidencia entre Unter y Educación.

Educación informó que la baja natalidad de un 20% “impacta” en el Nivel Inicial y por eso se trabajó durante dos años en el Documento Orgánico Marco de la Educación Inicial (Domei) que reconfiguró el sistema y la organización de las instituciones.

Esa herramienta se comienza a instrumentar este año y tras una proyección se determinó que “había 280 cargos sujetos a supresión”, explicó la directora general de Educación, Marcela Strahl a RÍO NEGRO, quien remarcó que luego de un “análisis muy a conciencia no solo desde la normativa, sino también cualitativo, donde se pensó el contexto geográfico, lo socio-económico, las situaciones particulares de cada jardín, se logra la reconfiguración de 228 cargos inicialmente y ahora algunos más que se sumaron en los últimos días a raíz del trabajo de las Supervisiones que están en terreno”.

Según la estimación del ministerio, el 85% de los cargos que se iban a suprimir fueron reconfigurados en otras tareas, secciones o jardines dentro de su misma Supervisión para “garantizar que ningún derecho de las infancias sea vulnerado”.

Strahl consideró que se puede revertir algún caso más en función de las necesidades que se detecten, pero no la totalidad.

Los cargos suprimidos que denuncia Unter

El gremio inició esta semana protestas en las asambleas de cargos en distintas ciudades para hacer visible la existencia de “55 cierres de cargos en toda la provincia”, según puntualizó a RÍO NEGRO María Laura Rieta, secretaria de Nivel Inicial del sindicato.

Rieta indicó que en Bariloche es donde más cargos fueron suprimidos y se suman también casos en Cipolletti, Roca, Villa Regina, Las Grutas, San Antonio Este, Catriel, El Bolsón, Lamarque, Río Colorado, Choele Choel, Darwin, Luis Beltrán y Chimpay.

La dirigente señaló que hubo supresión de cargos de “maestras de sección como de preceptoras, con situación de revista titular o interinas”.

“Hemos presentado notas y vamos a seguir presentando notas a la ministra (Patricia Campos) reclamando no solo por esos puestos laborales, sino también en defensa de la educación pública”, señaló Rieta.

Sugirió que se debería “universalizar la educación y permitir que más niños y niñas de 3 años puedan acceder a la escuela pública y eso es lo que no está ocurriendo, eso es lo que el Gobierno no está garantizando”.

La legislación vigente establece la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los 4 años y la funcionaria de Educación indicó que el Domei permite que si hay espacio en una sección se pueden incorporar de manera excepcional niños de 3 años hasta completar el cupo.

En Bariloche dieron de baja 16 cargos docentes

El caso de Bariloche es el de mayor impacto porque en esa ciudad se suprimieron 16 cargos de Nivel Inicial. En principio “la Supervisión informó que eran 18 cargos, todo elaborado por Planeamiento lo que demuestra que evidentemente no leyeron los proyectos de cada establecimiento”, señaló a RÍO NEGRO Samanta Vivas, secretaria de Nivel Inicial de Unter Bariloche.

Vivas dijo que en Bariloche se realizaron reclamos y dos cargos del Jardín 16 fueron revertidos.

En la ciudad andina se afectaron cargos en los jardines 3, 44, 52, 60,68,32, 17, 39, 56 y 34. Además hubo seis casos de docentes titulares de cargos fueron reubicados con otras tareas en el mismo establecimiento o en otros jardines.

La preocupación y reclamos que llevó Unter Bariloche el lunes al Consejo Escolar y el martes a la asamblea de cargos, no solo es por los cargos ya notificados, sino que se suma el “riesgo de otros 20 cargos según nos informaron en la Supervisión”. “Son compañeras y compañeros suplentes o interinos que se quedan sin trabajo”, advirtió la dirigente.