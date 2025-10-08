Weretilneck entregó en Viedma casi un centenar de vehículos para Salud y Educación

En la previa Weretilneck le habló a los directores de los 36 hospitales de la provincia.

La Provincia de Río Negro entregó en la capital provincial 42 ambulancias equipadas -7 de ellas doble tracción- 22 unidades de traslado, 14 camionetas y 1 camión para el envío de insumos médicos destinados a los 35 hospitales, además de 15 autos para los diferentes Consejos Escolares, que demandó una inversión de 6.400 millones de pesos.

El acto fue presidido por el gobernador Alberto Weretilneck con la participación de todo su gabinete, intendentes de casi todas las ciudades, los directores de los todos los hospitales y el presidente del Banco Patagonia, Oswaldo Parré Dos Santos; como invitado especial.

Antes del inicio del evento formal, que se desarrolló en la costanera, el mandatario tuvo palabras de reconocimiento para los directores de los hospitales, casi como una arenga deportiva, durante un breve encuentro en el acceso al Ministerio de Hacienda.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis destacó que «para nosotros es un día muy importante» y agradeció la incorporación de las unidades destinadas al «fortalecimiento del sistema público de salud».

Dijo que se trata de «un hito histórico, tanto por el número de vehículos como por la inversión destinada» y comentó las características «importantes» de las unidades ya que además de sistemas de radio cuentan con conexión a internet que permitirá la comunicación en tiempo real con los especialistas.

Por su parte, la ministra de Educación, Patricia Campos; dijo que «es un día muy importante que va a quedar grabado en todos nosotros como un día de salto al futuro» y explicó el destino de los vehículos para los distintos Consejos Escolares que son «los representantes del Ministerio de Educación en el territorio».

Previo a la entrega de cada una de las unidades Weretilneck señaló la importancia del acto, agradeció la participación de las autoridades del banco que opera como agente financiero de la provincia y suscribió un leasing para la operatoria, a los directores de los hospitales y a los integrantes de los consejos educativos.

El gobernador resaltó la política sanitaria que se lleva adelante en su administración, valoró el recurso humano, la infraestructura, con próximas licitaciones para nuevos hospitales, y el equipamiento «que es lo que nos ocupa hoy».

Destacó la incorporación de ambulancias de «altísima complejidad para aquellos pacientes críticos que tengan que ser derivados de manera urgente» y agregó que la incorporación de los equipos es «poder llegar a los lugares críticos, desde el punto de vista de la accesibilidad».

Remarcó que la inversión «forma parte de un todo. Si no tuviéramos el compromiso de los médicos y de los profesionales, si no tuviéramos hospitales en condiciones, si no tuviéramos tecnología; esto solo no tiene sentido».

Por otra parte recordó que «tenemos 981 edificios escolares» con «1.100 unidades educativas», entre las que marcó «escuelas gigantes con 800 alumnos» y otras «chiquititas con 8 o 10 alumnos; y para nosotros todos son importantes», al tiempo que señaló el funcionamiento de los comedores escolares, las residencias y las escuelas de jornada extendidas y de jornada completa «es un desafío gigante del Ministerio de Educación».