Weretilneck: «No tenemos detectado ningún título de propiedad en manos de sociedades extranjeras»

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió al tema de la compra de tierras en zona de fronteras por parte de sociedades. (foto de archivo)

La supuesta venta de tierras en zona de frontera, ubicadas en la provincia de Río Negro, a empresarios o Gobiernos extranjeros volvió a instalarse en la agenda política rionegrina. El gobernador Alberto Weretilneck dejó en claro su postura en torno a ese tema. “La ley es clara, tienen que ser sociedades argentinas y en el caso de la provincia de Rio Negro, los propietarios de las tierras en nuestra provincia son sociedades argentinas”, sostuvo.

“Por lo tanto, nosotros hoy no tenemos detectado ningún titulo de propiedad en manos de sociedades extranjeras en la provincia de Río Negro”, aseveró Weretineck.

El mandatario rionegrino se refirió al asunto en Bariloche, donde asistió a una conferencia del reconocido urbanista colombiano-francés Carlos Moreno. Expresó su punto de vista sobre el delicado asunto, a partir de una consulta de Diario RÍO NEGRO.

Según el gobernador, no hay casos constatados con la ley vigente, que prohíbe el acceso a tierras en la provincia a personas o empresas extranjeras. “Si la ley nueva cambia eso será otra situación a analizar, pero hoy nosotros no tenemos registrado propiedades en la provincia a manos de sociedades extranjeras”, sostuvo.

El Gobierno nacional impulsa una reforma de la ley que no autoriza la propiedad de tierras rurales en manos de empresarios o firmas extranjeras.

En en el Senado de la Nación debaten el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno de Milei. En cuanto a las tierras rurales, esa iniciativa elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque prevé que serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales.

No obstante, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras, informó la semana pasada el sitio Parlamentario.com. Según la administración del presidente Javier Milei, los cambios en esa normativa vigente permitirá el ingreso de inversiones

Un antecedente relevante

Weretilneck recordó que cuando hubo maniobras con la venta de tierras fiscales, “la provincia las recuperó”. Y mencionó el caso que ocurrió en su primer gobierno, cuando la Legislatura de Río Negro sancionó en junio de 2013 una ley por la que fueron restituidas al patrimonio provincial, “más de 24.000 hectáreas de tierras de origen fiscal”, ubicadas en la Meseta de Somuncura.

Eran tierras fiscales que habían sido adjudicadas mediante un mecanismo fraudulento, según estableció una comisión investigadora de la Legislatura provincial. Por eso, toda la operación fue anulada por la ley.

El martes, la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para anular la operación inmobiliaria que finalizó con la compra de 14.689 hectáreas, ubicadas en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, con fondos aportados por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El caso se conoció a partir del expolista Hugo Barabucci, que declaró el 7 de abril pasado ante un tribunal de Bariloche, que había comprado esas tierras con una donación de unos dos millones de dólares de EAU. Barabucci declaró en un juicio contra una mujer mapuche, que había sido imputada por usurpación. El tribunal, integrado por el juez Marcelo Álvarez Melinger, absolvió a la mujer.

Acción judicial de lesividad

El proyecto de ley instruye a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, para que inicie acción judicial de lesividad contra Baranucci y/o el Fideicomiso Amaike, en los términos dispuestos en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo de Río Negro, “a fin de obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de las operaciones inmobiliarias que involucran a la parcela”, que está situada en zona de frontera por violación de la normativa de orden público en materia de defensa nacional, control de zonas de fronteras, “posibilitando la cesión de parte del territorio rionegrino al Estado de Emiratos Árabes Unidos”.

La iniciativa prevé comunicar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, para que a través del organismo competente que estime corresponder, realice todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble”, que se compró con fondos de EAU, “así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida”.

“Empresas y fideicomisos con integrantes con DNI argentino, como el caso del “Fideicomisa Amaike”, “Manzil SA”, “Gengis Real Estate SA”, “Diuna Inmobiliaria”, entre otras, actúan como “personas interpuestas” según la ley 26.737, sirviendo como vehículo jurídico para que los Estados nombrados compren tierras en nuestro territorio provincial, que por imperio constitucional resulta único e indivisible”, advirtió Odarda.

“Estas maniobras de simulación ilícita y fraudulenta a la legislación argentina -que torna nulo de nulidad absoluta todo acto jurídico dictado en consecuencia- han ocurrido ante controles nulos por parte del gobierno provincial, a pesar de que se trata de tierras con agua dulce, parte del bosque andino patagónico, con flora y fauna silvestre inigualables y hasta –en algunos casos- con sistemas glaciarios protegidos”, enfatizó la legisladora de la oposición en los fundamentos del proyecto.