Weretilneck pidió autorización a la Legislatura para «garantizar disponibilidad» de recursos en el 2026

El gobernador Alberto Weretilneck remitió este viernes a la Legislatura el proyecto para “asegurar la capacidad financiera operativa” del Estado rionegrino en el 2026, a partir del “inicio del ejercicio”.

Puntualmente, el Poder Ejecutivo requiere la autorización parlamentaria para la emisión de Letras y la posibilidad de sobregiros en “forma continua o alternada” sobre las “cuentas corrientes oficiales que conforman el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (“F.U.C.O”)”.

En la fundamentación, el gobierno provincial calificó ambas “herramientas” como “indispensables”. Estos mecanismos se suceden anualmente, con modificaciones en sus límites. Para el 2025, los límites se fijaron en 80.000 millones para los sobregiros y 60.000 millones para la creación de Letras, que son títulos con un plazo máximo de un año.

La nueva iniciativa propone un tope de 140.000 millones para el FUCO y de 120.000 millones para las emisiones. Así, se totalizan herramientas por unos 260.000 millones, que equivale a dos masas salariales anuales completas.

También se explica que el objeto es la “cobertura de deficiencias estacionales de caja” para el 2026, con una “presentación previa” a la Ley de Presupuesto Anual por “la necesidad imperativa de garantizar que estas herramientas financieras estén disponibles” a partir del 1° de enero próximo.

Asegura que si no existe esa aprobación, su “implementación práctica se demoraría, imposibilitando

al Gobierno Provincial contar con el financiamiento necesario para el normal funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones desde el inicio del año”. Reafirma disponer del aval legislativo como “imprescindible para asegurar la continuidad” al garantizar la inmediata disponibilidad de recursos para servicios esenciales (salud, educación, seguridad) y asistencia a los sectores más vulnerables”, como también, “cumplir la Ley Nacional”, como la tramitación de la autorización del Gobierno Nacional, con sus intervenciones técnicas de Economía, Interior y el Banco Central de la República Argentina.

La administración provincial insiste en que es fundamental para «la sostenibilidad fiscal y financiera» frente al “escenario macroeconómico de inestabilidad, baja recaudación de impuestos vinculados al nivel de actividad y la necesidad de soluciones económico-financieras expeditas”.

La Legislatura sesionará el próximo jueves 20, con reuniones de comisiones convocadas a partir del lunes.

Los dos primeros artículos del proyecto se vinculan con las herramientas, mientras que el tercero prevé que esas operaciones puedan estar garantizadas por los recursos que Río Negro perciba del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

El cuarto establece la eximición “de todo impuesto y tasa provincial creada o a crearse a las emisiones de Letras de Tesorería” y el quinto autoriza al ministerio de Hacienda para “efectuar los trámites y suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento a las emisiones autorizadas”. Esa cartera “podrá actuar por sí o a través de terceros en la instrumentación, registración y pago de los servicios de dichas emisiones. Adicionalmente, se le faculta a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes”.