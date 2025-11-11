Río Negro ultima el presupuesto 2026, de fondos cortos y de poca maniobra

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez confecciona el presupuesto para el 2026, que debe elevarse a la Legislatura antes del 30 de noviembre. Foto: Marcelo Ochoa

Hacienda define números para la formal presentación del presupuesto del 2026, que debe elevarse a la Legislatura antes del 30 de noviembre, y esa tarea se ejecuta con las solicitudes de recursos de los organismos.

Esos registros quedan supeditados a los ajustes finales del ministerio de Gabriel Sánchez, a partir de un visado político final del gobernador Alberto Weretilneck.

En principio, Hacienda estableció topes a los ministerios para sus confecciones, tomando la base de lo utilizado este año, a partir de una proyección de lo ejecutado a septiembre, y una suba del 10,1%, que es la estimación inflacionaria de Nación, según su proyecto de presupuesto para el año próximo.

Ese mecanismo de cálculo presupuestario complica inicialmente a las áreas con subejecuciones, pues su baja utilización en los primeros meses determinará una participación inferior en la distribución para el próximo ejercicio. Ese detrimento podrá modificarse con la intervención política de Weretilneck para su mejoramiento de recursos.

Las instrucciones a los ministerios para que envíen sus esquemas de gastos y de recursos excluyeron a las erogaciones salariales, que quedan sujetas a criterios generales. Por ahora, la cartera de Sánchez estima que las partidas de Personal se aproximarán en el 2025 a los 1,7 billones de pesos (1.700.000 millones), es decir, un 27,5% por encima de lo presupuestado.

En la cartera financiera se estima aplicar a lo ejecutado algo más de la previsión del cálculo de la inflación para el 2026 por parte de los técnicos nacionales. La suba planteada rondaría el 14%.

Por otro andarivel, los Poderes Judicial y Legislativo remitirán sus cálculos para un análisis por parte del Ejecutivo.

Proyección salarial 1,7 Billones es la proyección de ejecución de la masa salarial del Estado provincial para el 2025. Equivale a un 27,5% superior a lo estimado.

La nueva iniciativa presupuestaria ratificará su habitual transitoriedad por la marcha de la gestión, pero además por la focalización existente de erogaciones que se anticipan serán escasas también en el nuevo ejercicio.

En el 2025 se acentuó esa precariedad. Ocurre que, según los últimos registros, tres conceptos poco maleables concentran más del 80% de los fondos del Estado rionegrino. Esa mayoría se integró con las partidas de Personal, de los envíos asignados a municipios por coparticipación y de las deudas financieras abonadas.

En el período enero-septiembre, Río Negro desembolsó 1,663 billones. Unos 214 mil millones fueron transferencias a municipios por el reparto tributario y unos 161 mil millones por cancelación de préstamos (la mayoría bono Castello). Excluyendo estos dos conceptos, la disponibilidad girada para funcionamiento sumó 1,288 billones, de los cuales las erogaciones por haberes llegaron a los 1,012 billones. Esa cuota parte equivale al 78,5%.

El restante 21,5% se distribuye entre obras, compras, servicios, transferencias y todos aquellos pagos para la concreción de las distintas políticas.

Un inicial repaso por las ejecuciones en el 2025 de los montos presupuestados para los organismos del Poder Ejecutivo confirma disparidad en la utilización. A septiembre, un movimiento equilibrado indicaría la afectación entre un 70/80%, pero se advierten carteras que “comprometieron” el 90% de sus partidas, mientras otras no llegaron a la mitad de las reservas.

Esa disparidad se puede explicar en las dificultades de gestión de la organización gubernamental, pero también en la prioridad otorgada por Hacienda para la autorización final del desembolso de recursos cortos.