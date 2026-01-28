Partió el primer buque desde el Puerto de SAE y se inició la temporada de exportación frutícola

Este miércoles, cerca de las 18, se puso en marcha la exportación frutícola 2026 por el Puerto rionegrino, con la partida del primer buque de la temporada. Foto: Marcelo Ochoa.

El buque AS Sabine partió hoy del puerto de San Antonio Este con un centenar de contenedores con peras y manzanas del Alto Valle con destino a Montevideo en la apertura de la temporada 2026 de la estación marítima.

La embarcación, de 172 metros de eslora y bandera liberiana, realizó la carga durante las últimas 48 horas, mientras que el Crown Sapphine, de 152 metros y bandera de Bahamas, espera la llegada de fruta para cargar sus bodegas y, en los próximos días, partir hacia Rusia.

El primer buque realizará el trasbordo de la carga en el puerto uruguayo a una embarcación de mayor porte y el destino final de la fruta rionegrina será Estados Unidos y diferentes destinatarios europeos.

Estos son los primeros envíos de una veintena de salidas previstas en una temporada que se estima se extenderá hasta junio próximo.

La tripulación del buque ajusta el cargamento para zarpar con destino inicial a Montevideo. Foto: Marcelo Ochoa.

“El primer barco de contenedores, por lo general, lleva poca carga y mañana vamos a estar comenzando con el buque de Rusia que todavía no inició el trabajo porque no hay fruta”, contó Cristian López, gerente de Patagonia Norte, empresa a cargo de la concesión del puerto.

En el Puerto se calcula la carga de una veintena de buques y proyectan que esta temporada tendrá un movimiento de un 10% superior a la anterior.

“La expectativa es estar hasta fines de mayo, la primera semana de junio, trabajando con un crecimiento del orden del 10% con respecto al año pasado, por lo que charlamos con nuestros clientes, y estaremos en 110.000 o 115.000 pallets de exportación para este año”, agregó.

López reconoció que “estamos lejos de las necesidades y de la realidad nuestra, pero es lo que hoy se está exportando”.

El AS Sabine tiene previsto repetir la ruta entre San Antonio y Montevideo y serían “unas veinte recaladas, salidas, hasta fines de mayo; y los barcos bodegueros que van a Rusia están previstas entre nueve y diez entradas”.

Previsiones del 2026 165 millones de kilos de frutas es la cantidad estimada de envíos durante toda la temporada 2026.

Los costos internos afectan la competitividad, que, sumada a las pérdidas de hectáreas productivas y el cambio en el gusto de los clientes, ha mermado la actividad portuaria.

En ese sentido, López recordó que “desaparecieron muchos productos, antes el primer embarque era de uva y también se exportaba cebolla o ajo, esos mercados desaparecieron y afectan la actividad del puerto”.

Los proyectos energéticos mantienen la expectativa

En el último cuatrimestre del año pasado, el puerto tuvo días de intensa actividad por la llegada de tres embarcaciones con materiales para los emprendimientos del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el primer proyecto de GNL.

En septiembre llegaron las chapas para la construcción de los primeros tanques de la playa de almacenamiento, en noviembre los caños para el futuro gasoducto en la zona de El Sótano y en diciembre los módulos habitacionales y para oficinas.

“Todavía quedan unos 20 módulos que estamos entregando y unos 1.500 caños, por eso la actividad en el puerto continúa”.

López señaló que en enero “cae la actividad” y que “no tenemos nada firme de cara a este año”, pero “sí tenemos varias líneas abiertas” y estimó que “pueden llegar elementos para la construcción, los caños para el otro gasoducto, bombas de presurización”, aunque “la reactivación sería a partir de febrero o marzo”.

Las expectativas son “para la mitad de año o el segundo semestre”, pero reconoció que “más acotada” porque “se trata de elementos especiales”.