Weretilneck repasó el perjuicio que trae la gestión de Milei y llamó a la «unidad provincial»

Al abrir el nuevo período legislativo de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck hizo un llamado a la “unidad provincial” frente a la arremetida de Nación.

En un mensaje de 46 minutos, el mandatario se concentró en el impacto de las medidas nacionales en las provincias, a partir del 10 de diciembre pasado. En cambio, no hizo evaluación ni tampoco referencia a las tareas de Río Negro.

Fue muy crítico de la Nación aunque, en ningún momento, mencionó al presidente Javier Milei. Igual, el destinatario quedó enseguida al descubierto cuando abrió ya que dijo que concurría “al mayor ámbito de la democrática” y que “no es un nido de ratas”. Derivó así en su rechazo a quienes “degradan” a los actores de la democracia y su promesa que “nunca habrá escraches” en la Provincia cuando se opine o critique al gobernador.

El discurso no tuvo valoraciones provinciales, ni menciones de medidas o de proyectos que llegarán a la Legislatura para su tratamiento en el período que formalmente abrió.

La referencia rionegrina estuvo atada al contexto nacional y, en ese sentido, hizo un repaso de las transferencias suspendidas por la administración central, con sus montos. Su énfasis estuvo en partidas para Educación, como los 12.000 millones de pesos que no se recibirán por el Fondo de Incentivo Docente.

Repitió el perjuicio que estas acciones originan en las provincias aunque remarcó que el daño recae “en el pueblo, es decir, en los rionegrinos”.

Faltó qué hará el gobierno provincial frente a semejante diagnóstico. Rodeó alguna respuesta, pero no avanzó. Por caso, al criticar la suspensión de las obras públicas, Weretilneck alertó del riesgo de “la inseguridad vial” por las construcciones que no llegarán o no se concluirán en las rutas nacionales. “Así Río Negro va a tener que tomar una decisión seria”, lanzó, sin más.

Aceptó que con Milei -siempre sin nombrarlo- se abrió una “nueva etapa”, con “otros métodos” y “otras formas”, y expresó no compartir “medidas que son en perjuicio de los más débiles”.

La otra característica señalada de la nueva gestión fue su “ataque al federalismo” y las provincias, con la suspensión de históricas transferencias y con “agravios a los gobernadores”.

“Las provincias no somos responsables lo que está pasando en el país. Es muy injusto al atacar al federalismo y el provincialismo”. Alberto Weretilneck, en su mensaje en la Legislatura.

Se dedicó, luego, a evaluar “qué genera” y “qué hace el Estado nacional”. “Muy poco”, concluyó. Refutó posteriormente que “las provincias y los municipios” generen los déficit” o la deuda aunque afirmó que el mayor gasto público recae en la Nación, a pesar de que solo tiene el 20% de la totalidad de los agentes públicos, indicó, con porcentajes aportados. Así, Weretilneck remarcó que las provincias no son “responsables de lo que está pasando en el país” y, por eso, dijo que “es muy injusto atacar al federalismo y al provincialismo”.

Siguió con los daños de las acciones nacionales y, entre otros, consignó la suspensión de las obras y el congelamiento del presupuesto a las universidades. “Se quedarán sin fondos en mayo”, alertó.

Weretilneck alertó del riesgo en la seguridad por la suspensión de la Nación de obras viales. “Río Negro va a tener que tomar una decisión seria”, anticipó.

Entendió que con Chubut se violó una “regla básica” , habló de un robo y un “agravio” a su gobernador Ignacio Torres . Recordó, también, del viraje en el reparto de la coparticipación, considerando que la parte de las provincias era del 58% con el gobierno de Raúl Alfonsin y, ahora, llega al 32%.

Reivindicó, en otra parte, a la región Patagónica y realzó su contribución, empezando con el 98% del petróleo y el 97% del gas del país

En su cierre, el mandatario convocó a la “unidad provincial” y pidió que la arremetida de Nación “no nos divida”, ni “permitir que defina el proyecto” ni que “nos digan que debemos ser. Tenemos historia y una identidad propia”, finalizó.

Inicio de sesiones con enroque de dirigentes gremiales estatales

* El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ocupó un lugar de privilegio entre los invitados. El mismo lugar que en diciembre pasado estuvo Juan Carlos Scalesi de UPCN. Lo acompañó el titular del gremio en Río Negro, Rodrigo Vicente, que -en aquella ocasión- no pudo ingresar. El único que repitió el lugar privilegiado de diciembre fue Damián Miler, secretario general de la Uocra y dirigente de la CGT zona Atlántica.

* Los dirigentes de Unter Paolo Etchepareborda y Marcelo Nervi esperaron al gobernador en el ingreso legislativo para entregar un petitorio.

El gremio pide que el parlamento rionegrino presente un proyecto de Comunicación dirigido a los legisladores nacionales por Río Negro para que acompañen el reclamo docente frente a las medidas del gobierno nacional que atentan contra el salario del sector.. Se llevaron el compromiso de Facundo López, presidente de la bancada oficialista.

* Entre los intendentes de las principales ciudades asistieron a la ceremomia Marcos Castro (Viedma) y Oscar Albrieu (Regina), no así María Emilia Soria (Roca) ni Rodrigo Buteler (Cipolletti) quienes tuvieron sus respectivos actos durante la mañana de ayer. Ausente también Walter Cortés (Bariloche) que hará lo propio el lunes.

* Su presidente, Sergio Ceci, y los vocales Cecilia Criado y Sergio Barotto, integraron la representación del Superior Tribunal de Justicia, también estuvo el Procurador, Jorge Crespo. Asistieron, además, la senadora Mónica Silva, los integrantes delTribunal de Cuentas, Maximiliano Suárez, Natalia Falugi y María Dolores Cardell, y Alejandra Mas, parlamentaria del Parlasur, entre otras autoridades.