Ya está la pericia del arma que utilizó Jofré para disparar en San Martín de los Andes

Pedro Luis Jofré Luján utilizó un revólver calibre .32 largo, marca Smith and Wesson, con el cual disparó al menos tres veces el viernes 29 de julio pasado a las 10:50 en pleno centro de San Martín de los Andes, durante un enfrentamiento de dos facciones antagónicas del gremio estatal ATE. Ese arma tiene una característica particular: su numeración fue suprimida de manera intencional y no se la pudo recuperar.

Ese fue el resultado de la pericia realizada por el laboratorio de Criminalística del Poder Judicial que recibió en estos días el fiscal jefe de Homicidios, Agustín García. Y agrava la situación de Jofré, porque le incorpora un nuevo delito a su actuación.

El arma «posee la codificación de identificación suprimida de manera intencional con herramental abrasivo, observándose marcas de la herramienta utilizada. Luego de aplicar los reactivos pertinentes no se logró revenir dicha identificación», dice el informe en sus conclusiones.

Jofré cumple prisión preventiva por seis meses, acusado de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, tres hechos. Disparó contra una empleada municipal, a la cual hirió en la cadera, y contra dos fotógrafos que lo retrataban mientras efectuaba la agresión a tiros.

Dónde la obtuvo

Se esperaba que la pericia permitiera recuperar la numeración original del revólver para de esa manera seguir la ruta y eventualmente descubrir cómo la obtuvo el imputado. Pero el ocultamiento fue eficaz y eso agrava la situación procesal del dirigente de ATE.

Tampoco se sabe dónde quedó el teléfono celular de Jofré, que desapareció durante su huida. Y está reconstruido a medias su escape hasta Neuquén capital, donde se entregó acompañado de su abogado.

Río Negro publicó, días después del hecho, una investigación sobre los antecedentes de Jofré: «Ingresó en planta política sin necesidad de ningún concurso para tareas que se describieron de «mantenimiento» y, al poco tiempo, ya había obtenido “una especie de licencia gremial” para mudarse a las oficinas de ATE. Ni el propio ministro (ahora, ex) de Desarrollo Social, Abel Di Luca, pudo clarificar el aceitado mecanismo de pases entre el gobierno y los sindicatos que quedó expuesto con el tiroteo de Jofré, también afiliado del Movimiento Popular Neuquino», decía la nota en una parte.

La investigación fragmentada de los incidentes del 29 de julio, como viene informando también este medio, conspira contra la posibilidad de determinar si hubo planificación y encubrimiento, y hasta qué niveles.

Planificación y encubrimiento

Ese día en San Martín de los Andes, antes del tiroteo, Jofré tuvo conductas esperables de alguien que sabe de la existencia de cámaras de vigilancia en el sector y está pendiente de que lo pueden estar registrando.

Después de consumar la agresión, consiguió alejarse del cerrojo policial al trote lento, se refugió en algún lugar de la ciudad por donde lo pasó a buscar una camioneta Toyota registrada a nombre de ATE en la cual fue hasta Junín de los Andes, allí se la dejó (él o terceras personas) a la hermana del secretario general del gremio Carlos Quintriqueo, cambió de rodado y arribó a Neuquén. En algún tramo, se tiñó el pelo de rubio.

Todo este accionar, sumados a los antecedentes de Jofré, quien evidentemente no es un cualquiera en la estructura del partido-gobierno-estado (y esto incluye al gremio que representa a la mayoría de los trabajadores), debe ser evaluado en conjunto.